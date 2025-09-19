Calendario económico: ¡los datos del PMI y los resultados de Nvidia son el centro de atención!
Los futuros de índices europeos apuntan a una apertura de sesión al alza en el Viejo Continente. La atención de los...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
Leer más
La decisión del Banco de Japón (BOJ) de mantener sin cambios los tipos de interés era ampliamente esperada por el mercado. Sin embargo, lo que sorprendió fue su tono relativamente agresivo. Dos miembros presionaron por un aumento de 25 puntos básicos, hasta el 0,75%,...
Leer más
Micron Technologies es uno de los principales fabricantes mundiales de memorias de semiconductores y soluciones tecnológicas para una amplia gama de aplicaciones, desde ordenadores personales y centros de datos hasta dispositivos móviles y el sector de la automoción. La empresa se...
Leer más
Los futuros de índices europeos apuntan a una apertura de sesión al alza en el Viejo Continente. La atención de los...
Los índices estadounidenses terminaron la sesión de ayer relativamente débiles. El Nasdaq, de empresas de tecnología...
Wall Street cae al final de la sesión después de abrir con subidas. El empeoramiento del sentimiento se debe a la rebaja de S&P...
Wall Street comenzó la sesión con subidas, lideradas por el índice tecnológico Nasdaq 100, que dependerá en gran medida...
En medio del deterioro del sentimiento en los mercados de criptomonedas, las caídas se están profundizando. El comienzo de la sesión...
Las acciones de Charles Schwab (SCHW.US) están perdiendo casi un 4% hoy y profundizando la pérdida a pesar de que Morningstar elevó...
Wall Street abre al alza aunque los principales índices borran las subidas iniciales Coinbase compra acciones de la empresa...
Los comentarios de Thomas Barkin, de la Reserva Federal, indicaron que la economía estadounidense sigue siendo muy fuerte, especialmente en comparación...
Ventas de viviendas en EE.UU: 4,07 millones frente a los 4,15 millones previstos y los 4,16 millones anteriores Ventas de viviendas año...
Las bolsas europeas borran parte de las subidas iniciales Continental AG (CON.DE) considera vender parte de su negocio ContiTech Hauck...
La agencia de calificación S&P Global ha decidido rebajar las calificaciones de varios bancos regionales en EE.UU, generando preocupaciones...
La empresa minera más grande del mundo, BHP Billiton (BHP.UK) informó sus resultados del segundo trimestre, a los que el mercado reaccionó...
Comenzamos un nuevo día de trading, donde destacamos las siguientes noticias: El sentimiento hacia las acciones tecnológicas está...
El Simposio de Política Económica de Jackson Hole comienza este jueves El discurso de Powell del viernes es un evento clave Aún...
Los índices europeos se preparan para una apertura alcista Datos de segundo nivel de los Estados Unidos Posible decisión sobre el...
Los índices estadounidenses terminaron la sesión de ayer mixtos. El sector tecnológico obtuvo un rendimiento superior, con una...
La primera sesión en Wall Street de esta semana trae subidas en los principales índices del mercado de valores. El sentimiento del...
Los recientes impulsos alcistas del dólar han llevado a una depreciación del EUR/USD, pero al comienzo de la semana los compradores están...
Las acciones de Tesla (TSLA.US) subieron más de un 5.5% el lunes, rompiendo una racha de seis sesiones de pérdidas después de que...
Las caídas en las acciones del fabricante de automóviles eléctricos Nikola (NKLA.US) se han acelerado desde la apertura en Wall Street...
La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited.
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
El país de residencia especificado no está disponible. Seleccione otro país
Cambiar el idioma afecta el cambio de jurisdicción y supervisor