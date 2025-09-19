El dólar se fortalece mientras el mercado de valores de Estados Unidos sufre su tercera pérdida semanal consecutiva.
El S&P 500 terminó por tercera semana consecutiva con pérdidas. Las caídas en los índices han estado respaldando la...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
La decisión del Banco de Japón (BOJ) de mantener sin cambios los tipos de interés era ampliamente esperada por el mercado. Sin embargo, lo que sorprendió fue su tono relativamente agresivo. Dos miembros presionaron por un aumento de 25 puntos básicos, hasta el 0,75%,...
Micron Technologies es uno de los principales fabricantes mundiales de memorias de semiconductores y soluciones tecnológicas para una amplia gama de aplicaciones, desde ordenadores personales y centros de datos hasta dispositivos móviles y el sector de la automoción. La empresa se...
Prepara tu semana de trading junto a nuestro equipo de analistas y conoce las perspectivas del mercado. En este seminario, analizamos la situación...
Wall Street inicia la jornada del martes con beneficios Palo Alto Networks (PANW.US) en ola de resultados trimestrales y pronósticos...
Bitcoin la semana pasada experimentó su mayor caída desde la caída de FTX de noviembre de 2022. El precio de la principal criptomoneda...
Las bolsas europeas suben al inicio de la semana El mercado inmobiliario bajo presión con la advertencia de Crest Nicholson (CRST.UK) Adyen...
El yen japonés es una de las monedas del G10 con peor desempeño hoy, después de perder los beneficios anteriormente conseguidos. El...
Índices europeos parece que tendrán una apertura a la baja El Banco Popular de China realiza un recorte de tipos decepcionante El...
Los índices de Asia-Pacífico cotizaron mixtos durante la primera sesión de una nueva semana: el Nikkei y el Kospi ganaron un 0,3...
Los sentimientos del mercado siguen siendo pesimistas hacia el final de la semana, a pesar de que los índices S&P 500 y Nasdaq están...
Esta semana trajo mucho sentimiento negativo a los mercados financieros. Evergrande ha solicitado protección por bancarrota en un tribunal estadounidense,...
Las fuertes lluvias asociadas al fenómeno meteorológico conocido como El Niño probablemente no comiencen en Argentina hasta octubre,...
Wall Street abrió a la baja hoy debido a la incertidumbre sobre las subidas de tipos de la Fed y las condiciones en China No se prevén...
Análisis de los instrumentos más importantes de la semana: datos macroeconómicos publicados, noticias relevantes, identificación...
La segunda criptomoneda más grande no ha logrado compensar la mayor parte del movimiento a la baja de las últimas 24 horas, aunque fuentes...
Las bolsas europeas están perdiendo claramente al final de la semana. El índice Hang Seng se embarca en un mercado...
El holding de cosméticos, perfumes y moda Estee Lauder (EL.US) presentó hoy sus resultados del segundo trimestre. El informe resultó...
El sentimiento del mercado de criptomonedas ha sido bastante débil durante mucho tiempo y la volatilidad se mantuvo en sus niveles más bajos...
Los contratos en Europa apuntan a una apertura ligeramente superior de la sesión de caja el jueves Las ventas minoristas del Reino Unido...
La aversión al riesgo está pesando sobre los índices globales, y los rendimientos de los bonos globales subieron hoy a máximos...
Los principales índices bursátiles de Europa terminaron la sesión con pérdidas. El DAX perdió un 0.71%, el FTSE100...
