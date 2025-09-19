ORO aún bajo presión bajista por debajo de los 1900 USD
Durante la sesión de hoy podemos observar fuertes caídas en el mercado del oro, lo cual se debe al fortalecimiento del dólar estadounidense,...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
La decisión del Banco de Japón (BOJ) de mantener sin cambios los tipos de interés era ampliamente esperada por el mercado. Sin embargo, lo que sorprendió fue su tono relativamente agresivo. Dos miembros presionaron por un aumento de 25 puntos básicos, hasta el 0,75%,...
Micron Technologies es uno de los principales fabricantes mundiales de memorias de semiconductores y soluciones tecnológicas para una amplia gama de aplicaciones, desde ordenadores personales y centros de datos hasta dispositivos móviles y el sector de la automoción. La empresa se...
Las acciones de la compañía tecnológica noruega Opera (OPRA.US) ya han perdido casi un 50% desde sus máximos en julio, cuando...
Wall Street abre la sesión sin una dirección clara: los contratos del S&P 500 caen un 0,1% Reclamos más bajos de lo...
La criptomoneda está registrando una sesión débil hoy, el precio de Bitcoin cayó por debajo de los $29,000 y esta vez los alcistas...
Las acciones de la empresa holandesa de pagos digitales Adyen NV (ADYEN.NL) están corrigiendo con fuerza en la sesión de hoy, ya que su presentación...
Los resultados de la cadena minorista más grande de EE. UU., WalMart (WMT.US), confirmaron la fortaleza general del consumidor estadounidense y...
Comenzamos un nuevo día de trading, donde destacamos las siguientes noticias: Las acciones y los bonos bajaron en toda la región...
Las bolsas europeas reflejan ligeras ganancias antes de la apertura de Wall Street. Adyen (ADYEN.NL) registra la mayor caída...
- Solicitudes de desempleo en EEUU: Actual: 239k. Esperado 240k; Previo 248k - Índice de la FED de Philadelphia en EEUU durante...
Recientemente, los mercados han visto riesgos de deflación en China: el pronóstico de un repunte del IPC en agosto ha aliviado...
Las minutas de la Fed se han interpretado como otro indicio de una subida de tipos, aunque parece haber un desacuerdo importante entre los banqueros. No...
Noruega, decisión del banco central sobre las tasas de interés: Actual: 4,00 % Expectativas: 4,00 %; Anteriormente 3,75% - un aumento...
Los contratos en Europa indican una apertura a la baja de la sesión al contado del jueves Los datos de hoy incluyen las...
Los mercados de Asia-Pacífico (APAC) se negociaron con un estado de ánimo más débil hoy, tras el impulso de...
Las actas del FOMC resultaron ser ambiguas. La mayoría de los miembros de la Fed ven el riesgo de una inflación más alta, lo que...
El tono de las "actas" de la Fed de hoy sigue siendo mixto, sin embargo, en la primera reacción apoyó la toma de beneficios...
Lectura de las Actas de la Fed (8 PM CEST) Funcionarios de la Reserva Federal dijeron que parecía estar ocurriendo una desaceleración...
"Hoy conoceremos las transcripciones de las discusiones de los banqueros centrales de Estados Unidos de la reunión de julio, que vio un aumento...
¡Disminución de los inventarios de petróleo en 7 millones! Se esperaba una caída de 2 millones de brk con un aumento anterior...
Wall Street sube levemente al inicio de la sesión del miércoles Las ventas de viviendas nuevas y la producción industrial de...
