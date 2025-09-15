Peso chileno cierra estable tras datos mixtos del IMACEC y señales de recorte en EE.UU.
El tipo de cambio del dólar en Chile cerró en torno a $927 CLP, prácticamente en línea con la zona de apertura, acumulando...
Bitcoin ronda los 115.000 dólares, manteniendo las ganancias recientes al inicio de la semana. El sentimiento se debilitó ligeramente después de que los futuros del Nasdaq y el S&P 500 cayeran tras los informes de una investigación antimonopolio sobre Nvidia. Ethereum...
Leer más
Micron sube hoy un 10%, alcanzando los 153 USD por acción después de que Citi elevara su precio objetivo a 175 USD (desde 150 USD). El ciclo alcista en el mercado de memorias se mantiene gracias a las altas barreras de entrada, la oferta limitada y una demanda mayor a la prevista —especialmente...
Leer más
Hewlett Packard Enterprise (HPE), con sede en Houston, Texas, es uno de los principales actores en el mercado de soluciones tecnológicas para empresas. La compañía fue fundada en 2015 tras la escisión de la empresa original Hewlett-Packard, lo que le permitió concentrarse...
Leer más
El tipo de cambio del dólar en Chile cerró en torno a $927 CLP, prácticamente en línea con la zona de apertura, acumulando...
El Índice del Dólar se aproxima a la media móvil exponencial de 100 períodos (línea morada oscura) en el intervalo...
Wall Street vuelve a adoptar una postura cautelosa, ya que los sólidos datos del mercado laboral y los comentarios del presidente de la Reserva...
El peso mexicano extiende su recuperación y se consolida cerca de los 18.70 por dólar, marcando su mejor nivel en los últimos diez...
La tensión entre Donald Trump y Elon Musk ha escalado nuevamente, luego de que el presidente estadounidense amenazara con eliminar los subsidios...
Estados Unidos – Datos ISM de junio: Índice ISM de manufactura: Dato actual: 49,0 Pronóstico: 48,8 Dato anterior: 48,5 Empleo...
El metal precioso ha subido más del 1,3% en la jornada, acercándose a la zona de 3.350 USD por onza. Además, ha logrado recuperarse...
Petróleo: El petróleo se mantiene bajo presión ante las expectativas de que la OPEP+ decida una nueva ampliación significativa...
🗄️ Descargue el Informe Completo Aquí 📄
______ 📈 ¡Únete a nuestro grupo exclusivo para Traders! Noticias y análisis en tiempo real en tu WhatsApp.
El peso chileno abrió la jornada con una notoria apreciación, reflejando un contexto internacional donde el dólar estadounidense ha...
Este martes, los mercados bursátiles europeos registran caídas, interrumpiendo los intentos de anular la corrección reciente. En el...
El dólar estadounidense muestra una debilidad excepcional, registrando su peor desempeño semestral desde 1973: desde principios de 2025,...
El par EUR/USD está corrigiendo ligeramente su impulso alcista tras la publicación de los datos del IPC de la eurozona. Sin embargo, la lectura...
Acabamos de ver los datos del PMI del sector manufacturero en algunos países clave de la Unión Europea: España PMI manufacturero...
El calendario macroeconómico de hoy se centrará en los datos del PMI industrial de las principales economías del mundo. A las 11:00...
La disputa entre Donald Trump y Elon Musk sigue en pie. Trump afirma que quizás DOGE debería "observar de cerca" a Elon y los...
Resultados oficiales primarias 2025 Las elecciones primarias del pacto Unidad por Chile se desarrollaron este domingo con una participación...
Los índices bursátiles estadounidenses cierran el segundo trimestre de 2025 en niveles récord, impulsados por un discurso más...
La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited.
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
El país de residencia especificado no está disponible. Seleccione otro país
Cambiar el idioma afecta el cambio de jurisdicción y supervisor