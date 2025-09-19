ÚLTIMA HORA: ¡El EUR/USD gana después de los datos de producción industrial!
En julio, la producción industrial en los EE. UU se recuperó con un aumento del 1,0% después de experimentar caídas en los...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
La decisión del Banco de Japón (BOJ) de mantener sin cambios los tipos de interés era ampliamente esperada por el mercado. Sin embargo, lo que sorprendió fue su tono relativamente agresivo. Dos miembros presionaron por un aumento de 25 puntos básicos, hasta el 0,75%,...
Micron Technologies es uno de los principales fabricantes mundiales de memorias de semiconductores y soluciones tecnológicas para una amplia gama de aplicaciones, desde ordenadores personales y centros de datos hasta dispositivos móviles y el sector de la automoción. La empresa se...
El sentimiento en torno a los índices asiáticos se ha debilitado. Los contratos de CHNComp y HKComp tuvieron grandes descuentos hoy debido...
Las bolsas europeas registran ligeras ganancias antes de la apertura de Wall Street La atención de los inversores se dirige a las...
Los inicios de construcción de viviendas en EE. UU aumentan a 1.452 millones frente a exp. 1,45 millones y el nivel anterior de 1,398 millones Esto...
Las acciones de PayPal (PYPL.US) han estado en una mala racha desde 2021 y ayer cayeron por debajo de la barrera psicológica de $60. A...
Informe del PIB de la zona euro (a/a) (Actual: 0,6 %. Previsión: 0,6 %. Anterior: 1,0 %) Lectura T/T (Actual: 0,3%. Previsión: 0,3%....
Los mercados europeos pierden al inicio de la sesión Actas del FOMC: el macroevento del día El Eurostoxx 50 pierde casi...
La sesión del martes en Wall Street vio caídas en los índices estadounidenses. El Nasdaq perdió un 1,14% y el S&P500...
IPC del Reino Unido (A/A) julio: 6,8 % (exp 6,7 %; anterior 7,9 %) IPC general (A/A) Jul: 6.9% (exp 6.8%; anterior 6.9%) IPC (M/M) Jul: -0.4%...
Los veranos son cada vez más calurosos, el pasado 7 de julio se registró la temperatura global más alta desde que hay registros, 17,24...
Durante la sesión de hoy, pudimos observar un sentimiento mixto en el mercado de valores europeo. El DAX de Alemania subió un 0.46%, mientras...
Bitcoin está intentando romper la tendencia lateral y, en medio de un dólar que se retira temporalmente, "da la bienvenida a la semana" con...
El par EUR/USD ha estado perdiendo fuerza en las últimas semanas, en un momento en el que los índices del mercado de valores también...
Wall Street detuvo a los bajistas al comienzo de la sesión, el Nasdaq nuevamente por encima de 15,100 pts Nvidia (NVDA.US) recupera...
Prepara tu semana de trading junto a nuestro equipo de analistas y conoce las perspectivas del mercado. En este seminario, analizamos la situación...
El inicio de semana trae un claro fortalecimiento del dólar. El cruce EUR/USD está cotizando por debajo del 1.10 y ahora incluso el yen japonés...
Mercados europeos sin rumbo común La sociedad de inversión holandesa Exor NV, controlada por la familia italiana Agnelli,...
Más de 450 empresas han publicado sus resultados en el índice S&P 500, y la temporada está siendo un poco mejor de lo esperado...
Comenzamos un nuevo día de trading, donde destacamos las siguientes noticias: Un buque de guerra ruso disparó tiros de advertencia...
El ETF del índice de precios de materias primas de Bloomberg (ICOM.UK) ha subido hoy y está tratando de compensar las pérdidas de...
