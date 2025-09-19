¡El petróleo crudo WTI puede salir de su tendencia alcista!
La mañana no empieza bien para los activos de riesgo. El dólar estadounidense y el yen japonés definitivamente reinan en el mercado....
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
La decisión del Banco de Japón (BOJ) de mantener sin cambios los tipos de interés era ampliamente esperada por el mercado. Sin embargo, lo que sorprendió fue su tono relativamente agresivo. Dos miembros presionaron por un aumento de 25 puntos básicos, hasta el 0,75%,...
Micron Technologies es uno de los principales fabricantes mundiales de memorias de semiconductores y soluciones tecnológicas para una amplia gama de aplicaciones, desde ordenadores personales y centros de datos hasta dispositivos móviles y el sector de la automoción. La empresa se...
El tema de esta mañana es China, en particular la incertidumbre que rodea al gigante del sector inmobiliario Country Garden y la caída...
La sesión del viernes en Wall Street fue negativa en los índices estadounidenses. El Nasdaq perdió un 0,56% y el S&P500 cayó...
La inflación del IPC de EE. UU. para julio resultó ser más suave de lo esperado, pero esto no condujo a una debilidad significativa...
La última sesión de negociación de la semana trae un deterioro en el sentimiento del mercado, que tampoco escapa a las cotizaciones...
La Comisión de Valores y Bolsa (SEC, por sus siglas en inglés) anunció en una presentación el viernes que buscará...
Datos de la Universidad de Michigan para agosto. Índice de sentimiento del consumidor. Real: 71,2. Esperado: 71.0. Anterior: 71.6 Subíndice...
Wall Street inicia la última sesión de esta semana con caídas La lectura de la inflación del IPP de EE. UU....
Análisis de los instrumentos más importantes de la semana: datos macroeconómicos publicados, noticias relevantes, identificación...
Estados Unidos, inflación PPI de julio: General Anual. Real: 0,8% interanual. Esperado: 0.7% YoY. Anterior: 0,1 % interanual Subyacente...
El DAX pierde ligeramente al final de la semana La lectura del IPC de EE. UU no logró mejorar el sentimiento del mercado Resultados...
Los índices europeos se preparan para abrir a la baja GBP sube después de sólidos datos del PIB del segundo trimestre PPI...
Los índices estadounidenses terminaron la negociación de ayer con pocos cambios, ya que la euforia posterior al IPC no duró mucho....
El informe del PIB del Reino Unido para el segundo trimestre de 2023, así como los datos de producción de junio, se publicaron esta mañana...
Los principales índices bursátiles de Europa cerraron la sesión al alza. El DAX subió un 0,91%, el FTSE100 sumó un...
El cambio en el gas estadounidense (en miles de millones de pies cúbicos) según la EIA superó las expectativas, lo que ejerció...
Los índices de Wall Street están reduciendo gran parte de las subidas desde el comienzo de la sesión, cuando los inversionistas adoptaron...
La jefa de la Reserva Federal de San Francisco, Mary Daly, comentó sobre la política monetaria y la economía hoy después de...
Wall Street rebota, el Nasdaq gana un 1%, las empresas de BigTech vuelven a ser favoritas hoy El IPC de EE. UU es más bajo de lo previsto,...
El DAX gana cerca del 0,4%, la reacción a la lectura del IPC desaparece Las acciones de Allianz (ALV.DE) suben tras los resultados...
