Apertura de mercados
Los índices de EE. UU. finalizaron la sesion de ayer a la baja pero lejos de los mínimos de la sesión. El S&P 500 cayó...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
La decisión del Banco de Japón (BOJ) de mantener sin cambios los tipos de interés era ampliamente esperada por el mercado. Sin embargo, lo que sorprendió fue su tono relativamente agresivo. Dos miembros presionaron por un aumento de 25 puntos básicos, hasta el 0,75%,...
Micron Technologies es uno de los principales fabricantes mundiales de memorias de semiconductores y soluciones tecnológicas para una amplia gama de aplicaciones, desde ordenadores personales y centros de datos hasta dispositivos móviles y el sector de la automoción. La empresa se...
Los mercados financieros globales estuvieron en un estado de aversión al riesgo hoy debido a los decepcionantes datos comerciales chinos,...
El petróleo llegó a operar hasta un 3% más bajo hoy temprano. Los precios del crudo estuvieron bajo presión después...
El deterioro en el sentimiento en los mercados es claramente visible hoy. Los estados de aversión al riesgo se pueden observar en todo el mundo....
Uno de los factores más importantes a la hora de invertir es el análisis técnico. Saber cómo identificar los mejores puntos...
Las acciones de Palantir Technologies (PLTR.US) cotizan con pocos cambios después de que la compañía publicara los resultados...
Wall Street sigue los pasos de sus pares europeos y abre a la baja Russell 2000 lidera caídas en Wall Street Eli Lilly sube a máximos...
Esta tarde han comparecido dos miembros de la Reserva Federal: el jefe de la Fed de Filadelfia, Harker, y el jefe de la Fed de Richmond, Barkin. Harker...
Petroleo El petróleo cayo después de que los datos de China mostraran la debilidad de la economía. La caída del precio...
DE30 pierde más de un 1,5% y prueba la barrera en 15.800 puntos Resultados de la empresa: Fraport (FRA.DE), Bayer (BAYN.DE) Las...
Las acciones del fabricante de carne a base de plantas Beyond Meat (BYND.US) con sede en California están perdiendo más del 15%...
Comenzamos un nuevo día de trading, donde destacamos las siguientes noticias: La gobernadora de la Fed, Michelle Bowman, sugiere que...
Las acciones de la empresa danesa NovoNordisk (NOVOB.DK) están subiendo casi un 11% a máximos históricos. La razón son los...
Ayer, después del cierre de operaciones, Lucid (LCID.US) publico sus resultados trimestrales, que no superaron las expectativas de los analistas....
Hoy, los resultados de la encuesta de consumidores del BCE de junio se publicaron a las 9:00, hora BST. Las expectativas de inflación para los próximos...
Italia ha aprobado un impuesto del 40% sobre los beneficios adicionales de los bancos para el año 2023, destinado a apoyar a las personas físicas...
Los mercados en Europa abren ligeramente a la baja Las exportaciones e importaciones a China cayeron significativamente Discursos...
Los índices de Asia-Pacífico cotizaron mixtos el martes: Nikkei y Nifty 50 ganaron, mientras que Kospi, S&P/ASX 200 y los índices...
La primera sesión del mercado de valores de esta semana en los mercados europeos resultó relativamente mixta. El índice alemán...
Berkshire Hathaway (BRKB.US) informó un sólido desempeño financiero en los resultados del segundo trimestre, con su acción...
