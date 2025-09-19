La inflación en el Reino Unido está demasiado alta: comentarios de Pill del BoE
Huw Pill del BoE comentó sobre los últimos datos macroeconómicos y cómo se está desarrollando actualmente la narrativa...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
Leer más
La decisión del Banco de Japón (BOJ) de mantener sin cambios los tipos de interés era ampliamente esperada por el mercado. Sin embargo, lo que sorprendió fue su tono relativamente agresivo. Dos miembros presionaron por un aumento de 25 puntos básicos, hasta el 0,75%,...
Leer más
Micron Technologies es uno de los principales fabricantes mundiales de memorias de semiconductores y soluciones tecnológicas para una amplia gama de aplicaciones, desde ordenadores personales y centros de datos hasta dispositivos móviles y el sector de la automoción. La empresa se...
Leer más
Huw Pill del BoE comentó sobre los últimos datos macroeconómicos y cómo se está desarrollando actualmente la narrativa...
El Ibex se agarra a los 9.350 puntos La bolsa española volvió a cerrar en negativo al borde de los 9.350 puntos en una con escasas referencias...
Durante la sesión de hoy, las cotizaciones de los contratos basados en NATGAS estadounidenses están subiendo casi un 5% en respuesta a los...
El sentimiento del mercado de criptomonedas no ha cambiado significativamente durante la última semana y sigue siendo débil. Particularmente...
Wall Street abre ligeramente al alza al inicio de la semana Williams indica recortes de tipos de interés en el próximo año Las...
Los índices en Europa obtienen ligeras ganancias al comienzo de la semana Los datos de producción industrial alemana sorprenden...
El oro vuelve a cotizar cerca los minimos del pasado mes de julio, pero los algunos inversores confian en el repunte que se produjo el viernes, que fue...
La mayoría de las empresas estadounidenses más grandes ya han informado sus resultados financieros para el segundo trimestre del año....
Los índices europeos han abierto la sesión a la baja La producción industrial alemana cae un 1,5% intermensual...
Los datos de producción industrial alemana de junio se publicaron esta mañana a las 7:00 am BST. Se esperaba que el informe mostrara una...
Los índices de Asia-Pacífico han terminado la sesión con signo mixto durante la primera sesión de la semana:...
El evento macroeconómico del día fue la lectura del NFP de Estados Unidos. Los datos para julio mostraron un aumento en el empleo no...
El calendario económico para la próxima semana es menos ocupado que esta semana, pero aún incluye algunos informes considerados de...
Las acciones de Fortinet (FTNT.US) cayeron un 22.50% en la sesión de mercado de hoy después de que la compañía publicara sus...
El banquero de la FED, Austan Goolsbee, comentó sobre los datos de NFP de hoy y la situación macroeconómica actual en el contexto...
Wall Street abre al alza tras el informe NFP Las nóminas no agrícolas aumentaron en 187000 en julio Amazon sube un 9% en la apertura...
Los indicadores técnicos juegan un papel fundamental en el mundo del trading, ya que ofrecen a los inversores y operadores una valiosa herramienta...
Análisis de los instrumentos más importantes de la semana: datos macroeconómicos publicados, noticias relevantes, identificación...
Tasa de desempleo canadiense: 5,5% vs 5,5% exp. y 5,4% anteriormente Cambio en el empleo canadiense: -6.400 frente a los 25.000 esperados y los 59.900 anteriores Los...
Estados Unidos, informe NFP de julio. Nóminas no agrícolas: 187.000 vs 200.000 esperado (209k anteriormente) Tasa de desempleo:...
La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited.
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
El país de residencia especificado no está disponible. Seleccione otro país
Cambiar el idioma afecta el cambio de jurisdicción y supervisor