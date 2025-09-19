DAX: ¡Las acciones eliminan el impulso a la baja antes de la publicación de las NFP!
Los índices en Europa están perdiendo, pero la magnitud de la liquidación es mínima El sentimiento general ha...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
La decisión del Banco de Japón (BOJ) de mantener sin cambios los tipos de interés era ampliamente esperada por el mercado. Sin embargo, lo que sorprendió fue su tono relativamente agresivo. Dos miembros presionaron por un aumento de 25 puntos básicos, hasta el 0,75%,...
Micron Technologies es uno de los principales fabricantes mundiales de memorias de semiconductores y soluciones tecnológicas para una amplia gama de aplicaciones, desde ordenadores personales y centros de datos hasta dispositivos móviles y el sector de la automoción. La empresa se...
El primero de los cuatro informes macroeconómicos clave para la decisión de septiembre de la Fed, el informe NFP de julio, se publicará...
Wall Street estaba anticipando los informes de hoy de Amazon (AMZN.US) y Apple (AAPL.US): las dos compañías tienen un total combinado de...
Los índices europeos se preparan para abrir al alza Datos de empleos de EE. UU. y Canadá Amazon salta un 8% después...
Los datos de pedidos industriales alemanes para junio se publicaron esta mañana a las 08:00h CEST. Se esperaba que los datos mostraran una caída...
Los índices de EE. UU. terminaron la negociación de ayer a la baja pero fuera de los mínimos de la sesión. El S&P...
Los índices estadounidenses iniciaron la jornada de hoy a la baja, profundizando las caídas recientes. Sin embargo, la situación...
Los mercados de acciones han recibido interés comprador por la tarde y han registrado subidas decentes en las últimas 2 horas. Los índices...
IFR emitió una recomendación para el par de divisas GBPUSD. IFR recomienda tomar una posición larga en el par con los siguientes...
Los accionistas de PayPal Holdings (PYPL.US), una empresa estadounidense de pagos, están teniendo un mal día. Las acciones están cayendo...
El Ibex35 mantiene las caídas y pierde los 9.300 puntos Los mercados continúan con las ventas desde que la agencia Fitch rebajó...
La Administración de Información de Energía de EE. UU. (EIA, por sus siglas en inglés) publicó un informe semanal sobre...
Apple (AAPL.US) es la empresa de mayor valor del mundo con más de 3 billones de dólares de capitalización y uno de los principales...
Los índices estadounidenses lanzaron el comercio de hoy a la baja Dow Jones cae y se acerca a zona de soporte de 35.100 pts Qualcomm...
El índice ISM de servicios de EE. UU. para julio se publicó hoy a las 16:00h CEST. El mercado esperaba que el informe mostrara un índice...
Caterpillar reportó resultados del segundo trimestre de 2023 el martes La empresa superó las expectativas de ingresos y beneficios Sólido...
Comenzamos un nuevo día de trading, donde destacamos las siguientes noticias: El dólar estadounidense (USD) se apreció...
DAX prueba el soporte fijado por la EMA de 100 días Datos ISM para servicios a las 16:00h CEST Resultados que incluyen: Zalando...
Los precios del Brent subieron después de que Arabia Saudita anunciara la extensión del recorte voluntario de producción de 1 millón...
EE. UU., solicitudes iniciales de desempleo de la última semana: Publicado: 227.000. Esperado: 225.000. Anterior: 221.000 El par EUR/USD...
