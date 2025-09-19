¿Volverá Amazon a sorprender? ¡Resultados trimestrales después del cierre del mercado! 🚀
Las acciones de Amazon (AMZN.US) cotizan un 0,34 % más en la negociación previa a la apertura antes del informe de resultados trimestrales...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
La decisión del Banco de Japón (BOJ) de mantener sin cambios los tipos de interés era ampliamente esperada por el mercado. Sin embargo, lo que sorprendió fue su tono relativamente agresivo. Dos miembros presionaron por un aumento de 25 puntos básicos, hasta el 0,75%,...
Micron Technologies es uno de los principales fabricantes mundiales de memorias de semiconductores y soluciones tecnológicas para una amplia gama de aplicaciones, desde ordenadores personales y centros de datos hasta dispositivos móviles y el sector de la automoción. La empresa se...
El Banco de Inglaterra anunció su última decisión de política monetaria hoy a las 13:00h CEST. El banco decidió aumentar...
El BoE publicará su decisión sobre las tasas de interés a las 13:00h CEST. También obtendremos el estado de cuenta del banco,...
La lectura de junio de la inflación del IPP en la eurozona indicó un segundo mes consecutivo de disminución interanual en la inflación...
Eurozona, PMI de servicios de julio: 50,9 frente a la primera lectura de 51,1 Alemania, PMI de servicios de julio: 52,3 frente a la primera...
La dinámica de la inflación en Turquía está sorprendentemente al alza con respecto a la lectura de noviembre. En una comparación...
Los índices de futuros apuntan a una apertura más baja de la sesión en los mercados europeos ISM y datos del mercado laboral...
Los índices de EE. UU. terminaron la negociación de ayer significativamente a la baja: el S&P 500 cayó un 1,40 %,...
Aprende los fundamentos necesarios para comenzar a invertir de forma online en los mercados. En este seminario, podrás aprender: - ¿Cómo...
La decisión de Fitch de rebajar la calificación de Estados Unidos de AAA a AA+ resultó ser el catalizador para la toma de ganancias...
Una vez más, el Exchange Binance ha sido objeto de críticas por parte de los reguladores estadounidenses debido a sus comentarios. En...
Los futuros del trigo (WHEAT) están operando con una caída masiva. Esto probablemente se deba a una actualización de un clima más...
Aunque la publicación del inventario de petróleo crudo de hoy indicó la mayor caída en los inventarios, los principales referentes...
Inventarios de petróleo. Publicado: -17,04 mb Esperado: -0,9 mb (API: -15,4 mb) Inventarios de gasolina. Publicado: 1,48 mb...
La agencia Fitch sorprendió a todos a principios de agosto al decidir rebajar la calificación crediticia de EE. UU. del AAA más alto...
Los resultados del segundo trimestre de Advanced Micro Devices (AMD.US) lograron superar las previsiones de Wall Street, pero no fueron suficientes para...
Wall Street abre a la baja, Nasdaq 100 pierde un 1,37 %, el índice del dólar gana un 0,3 % La rebaja de calificación...
La decisión de ayer de Fitch de rebajar el rating de EE.UU. a AA+ no ha provocado hasta el momento una reacción muy fuerte en los mercados...
Comenzamos un nuevo día de trading, donde destacamos las siguientes noticias: Según las actas del Banco de Japón, los miembros...
El informe de empleos de ADP de julio se publicó hoy a la 14:15h CEST. Se esperaba que el informe mostrara un aumento de 190.000 puestos de trabajo,...
