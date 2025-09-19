DAX: La rebaja de la calificación crediticia de EE. UU. empuja a la baja los índices europeos
La atención de los inversores se centra en el informe de ADP Resultados de Hugo Boss (BOSS.DE) y BAE Systems (BA.UK) La sesión...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
Leer más
La decisión del Banco de Japón (BOJ) de mantener sin cambios los tipos de interés era ampliamente esperada por el mercado. Sin embargo, lo que sorprendió fue su tono relativamente agresivo. Dos miembros presionaron por un aumento de 25 puntos básicos, hasta el 0,75%,...
Leer más
Micron Technologies es uno de los principales fabricantes mundiales de memorias de semiconductores y soluciones tecnológicas para una amplia gama de aplicaciones, desde ordenadores personales y centros de datos hasta dispositivos móviles y el sector de la automoción. La empresa se...
Leer más
La atención de los inversores se centra en el informe de ADP Resultados de Hugo Boss (BOSS.DE) y BAE Systems (BA.UK) La sesión...
En este vídeo te explicamos los motivos y posibles consecuencias de la rebaja de calificación de la deuda de EEUU, por una de las agencias...
Fitch rebaja la calificación crediticia de EE. UU. de AAA a AA+ es la historia principal del día. Sin embargo, los inversores no deben olvidarse...
Fitch rebaja la calificación crediticia de EE. UU. de AAA a AA+ es la gran noticia en los mercados hoy. Sin embargo, la reacción del mercado...
Los índices europeos se preparan para abrir a la baja Fitch rebaja calificación crediticia de EE.UU. Informe de empleos...
Los índices de EE. UU. terminaron la negociación de ayer en su mayoría a la baja: el S&P 500 cayó un 0,27%, el Nasdaq...
El dólar (USD) y los índices cayeron después de que Fitch Ratings rebajó la calificación de la economía de EE....
El repunte del mercado de valores que se acercaba a un máximo histórico perdió impulso debido a los informes de resultados corporativos...
La criptomoneda CurveDAO es conocida como una de las blockchains sistémicamente importantes para el sector de las finanzas descentralizadas (De-Fi)....
Wall Street abre a la baja tras informe ISM más débil Resultados trimestrales de Caterpillar, Pfizer y Uber Technologies Los principales...
Antes de que se conozcan los resultados del segundo trimestre de Amazon (AMZN.US), veamos las claves de su crecimiento en base a sus unidades de negocio....
Índice ISM Manufacturero de julio: Índice: Publicado: 46,4; esperado: 46,8; Anteriormente 46 Empleo: Publicado: 44,4; Esperado: 48;...
Advanced Micro Devices (AMD.US) se posiciona como un rival de los procesadores Intel (INTC.PL) y potencialmente uno de los beneficiarios de la mayor demanda...
DAX cae durante la sesión del martes Los datos del PMI para la industria no inspiran optimismo BMW (BMW.DE) recorta las previsiones...
Resultados Generales: Caterpillar registró ganancias impresionantes en el segundo trimestre, superando las expectativas de Wall Street con contribuciones...
Petróleo El petróleo crudo se cotiza a los niveles más altos desde abril, lo que está relacionado con el ajuste del dólar...
Arista Networks (ANET.US) repuntó a un ritmo de dos dígitos en las operaciones posteriores al cierre de ayer tras la publicación del...
El calendario económico de la mañana europea de hoy estuvo dominado por las publicaciones de los PMI manufactureros del Viejo Continente....
Índices europeos fijados para apertura plana Revisiones del PMI de Europa, ISM manufacturero de EE. UU. Resultados de Caterpillar,...
Los índices de EE. UU. terminaron la última sesión de negociación de julio al alza. El S&P 500 ganó un 0,15 %,...
La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited.
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
El país de residencia especificado no está disponible. Seleccione otro país
Cambiar el idioma afecta el cambio de jurisdicción y supervisor