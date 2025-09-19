Resumen diario: El JPY cae, los metales preciosos suben.
Los índices de Wall Street están operando ligeramente al alza en el día. El Dow Jones y el Nasdaq suben alrededor del 0.1% cada...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
Leer más
La decisión del Banco de Japón (BOJ) de mantener sin cambios los tipos de interés era ampliamente esperada por el mercado. Sin embargo, lo que sorprendió fue su tono relativamente agresivo. Dos miembros presionaron por un aumento de 25 puntos básicos, hasta el 0,75%,...
Leer más
Micron Technologies es uno de los principales fabricantes mundiales de memorias de semiconductores y soluciones tecnológicas para una amplia gama de aplicaciones, desde ordenadores personales y centros de datos hasta dispositivos móviles y el sector de la automoción. La empresa se...
Leer más
Los índices de Wall Street están operando ligeramente al alza en el día. El Dow Jones y el Nasdaq suben alrededor del 0.1% cada...
Arista Networks (ANET.US) publicará sus resultados del segundo trimestre hoy después del cierre de la sesión de Wall Street. La compañía...
El Banco de la Reserva de Australia tiene previsto anunciar su próxima decisión de política monetaria mañana a las 6:30 am...
El calendario económico para la tarde de hoy fue muy liviano e incluyó solo publicaciones de 2 índices regionales de EE. UU. para...
El par EURUSD se ha vuelto particularmente volátil en las últimas sesiones. Después de que el euro alcanzara nuevos máximos...
HSBC emitió una recomendación para el par de divisas USDCAD. HSBC recomienda tomar una posición corta en el par con los siguientes...
Wall Street abre al alza US2000 prueba el nivel de 2.000 pts Las acciones de Sofi Technology saltan después del aumento de las...
Comenzamos un nuevo día de trading, donde destacamos las siguientes noticias: Las acciones en Asia ganaron el lunes, después del...
DE30 en la región de máximos históricos Ventas minoristas alemanas por debajo de las expectativas Heineken (HEIA.NL)...
La temporada de resultados del tercer trimestre de Wall Street está en pleno apogeo. Los inversores recibieron informes de resultados de algunas...
El sentimiento del mercado de criptomonedas sigue siendo mixto después del fin de semana, ya que los inversores no están seguros de si la...
11:00h CEST, UE: PIB del segundo trimestre, desestacionalizado: Publicado: 0.3% T/T. Expectativas: 0.2% T/T; Anterior: -0.1% T/T Publicado: 0.6%...
La guerra de los semiconductores continúa, con EE. UU. y China superándose mutuamente en la introducción de restricciones a la exportación...
El S&P 500 (US500) alcanzó recientemente un nivel de resistencia crítico en 4.631, lo que genera dudas sobre los próximos movimientos...
Los futuros de índices en Europa indican una sesión de apertura sin cambios El PMI chino se desempeñó ligeramente...
Los índices estadounidenses terminaron la sesión de negociación del viernes al alza: el S&P 500 subió un 0,95...
Wall Street abre al alza Resultados trimestrales de Intel, Chevron y Exxon Mobil Los datos de PCE más bajos alimentan el optimismo del mercado Los...
DAX en zonas de máximos históricos Datos mixtos del PIB de Alemania El sentimiento del mercado se ve reforzado por una cifra...
EE.UU., paquete de datos de junio: PCE interanual: 3,0 % frente a 3,0 % exp. y 3,8% anteriormente PCE mensual: 0,2% vs 0,2% exp y 0,1% anterior PCE...
La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited.
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
El país de residencia especificado no está disponible. Seleccione otro país
Cambiar el idioma afecta el cambio de jurisdicción y supervisor