ÚLTIMA HORA: Los mercados sin reacción después del IPC preliminar de Alemania en linea con lo esperado
El informe del IPC alemán para julio se publicó hoy a la 14:00h CEST. El consenso del mercado apuntó a una caída del 6,4 %...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
La decisión del Banco de Japón (BOJ) de mantener sin cambios los tipos de interés era ampliamente esperada por el mercado. Sin embargo, lo que sorprendió fue su tono relativamente agresivo. Dos miembros presionaron por un aumento de 25 puntos básicos, hasta el 0,75%,...
Micron Technologies es uno de los principales fabricantes mundiales de memorias de semiconductores y soluciones tecnológicas para una amplia gama de aplicaciones, desde ordenadores personales y centros de datos hasta dispositivos móviles y el sector de la automoción. La empresa se...
El par EURJPY es uno de los pares de divisas que está experimentando una elevada volatilidad en la actualidad. La reunión del Banco de Japón...
La aerolínea española cerró el segundo trimestre del año con un beneficio antes de partidas excepcionales de 1.251 millones...
El informe del PIB alemán para el segundo trimestre de 2023 se publicó hoy a las 10:00h CEST y se esperaba que mostrara una expansión...
Dos datos clave de la economía española se publicaron esta mañana a las 09:00h CEST: el informe del PIB para el segundo trimestre...
Índices europeos fijados para una apertura ligeramente a la baja Datos preliminares del IPC de julio de Europa Inflación...
Los índices de EE. UU. cerraron las operaciones de ayer a la baja: el S&P 500 cayó un 0,64 %, el Dow Jones bajó un 0,67 % y...
El final de la sesión de hoy trajo mucha agitación a los mercados después de los informes sobre posibles cambios en el programa...
Intel (INTC.US) es uno de los principales fabricantes de procesadores para computadoras personales (PC). Informará sus resultados después...
El par USDJPY está perdiendo bruscamente y cayendo por debajo de la barrera de los 140 después del anuncio de NIKKEI sobre una posible modificación...
El BCE ya no pagará intereses sobre las reservas mínimas: las acciones del sector bancario caen después de la decisión Los...
Wall Street gana, US100 lidera con un aumento del 1,4% La subida de tipos de la Fed en línea con las expectativas no detiene a los...
La Administración de Información de Energía (EIA) estima que el gas de trabajo almacenado es de 2.987 mil millones de pies cúbicos...
Sólidos datos macro de Estados Unidos y una conferencia de Christine Lagarde, quien a pesar de su postura agresiva no descartó una pausa...
Las acciones de Spotify cayeron un 20% de los máximos recientes La compañía anuncia aumentos de precios en más...
Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo, comentará sobre la decisión de subir las tasas de BCE en 25 pb y la situación...
EE. UU., informe del PIB de EE. UU. para el segundo trimestre. Crecimiento del PIB (anualizado). Publicado: 2,4%. Esperado: 1,8%. Anterior: 2,0% PCE...
El gigante de las redes sociales Meta Platforms (META.US, anteriormente Facebook) informó ayer los resultados del segundo trimestre de 2023. El...
