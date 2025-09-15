El EUR/USD supera los 1,1750 tras señales moderadas de la Fed 🕊️
El EUR/USD amplió su repunte por encima de 1,1750 tras los comentarios de tono moderado del presidente de la Fed de Atlanta, Raphael Bostic. Bostic...
Bitcoin ronda los 115.000 dólares, manteniendo las ganancias recientes al inicio de la semana. El sentimiento se debilitó ligeramente después de que los futuros del Nasdaq y el S&P 500 cayeran tras los informes de una investigación antimonopolio sobre Nvidia. Ethereum...
Micron sube hoy un 10%, alcanzando los 153 USD por acción después de que Citi elevara su precio objetivo a 175 USD (desde 150 USD). El ciclo alcista en el mercado de memorias se mantiene gracias a las altas barreras de entrada, la oferta limitada y una demanda mayor a la prevista —especialmente...
Hewlett Packard Enterprise (HPE), con sede en Houston, Texas, es uno de los principales actores en el mercado de soluciones tecnológicas para empresas. La compañía fue fundada en 2015 tras la escisión de la empresa original Hewlett-Packard, lo que le permitió concentrarse...
Estados Unidos – Actividad manufacturera de la Fed de Dallas (junio): Dato actual: -12,7 Pronóstico: -12 Dato anterior:...
Los índices amplían sus máximos históricos Las principales instituciones financieras aprueban las pruebas de resistencia...
La limitada demanda de gas de las centrales eléctricas en EE. UU. reduce los precios durante un período clave de refrigeración Los...
ANZ Research ha emitido una recomendación sobre el par de divisas CHF/JPY. Recomendación: Posición corta sobre el par en los siguientes...
El dólar estadounidense se mantiene cerca de mínimos plurianuales, poniendo a prueba niveles clave de soporte en torno a 97,000. Los...
Informe de inflación en Alemania IPC alemán: real: 0,0% intermensual. Pronóstico: 0,2%. Anterior: 0,1%. IPCA alemán:...
Los índices europeos arrancan la semana con cautela y escasos movimientos. La semana que viene será la fecha límite para que concluyan...
Las acciones de los principales bancos estadounidenses, como Wells Fargo, JP Morgan, Goldman Sachs y Bank of America, están subiendo tras el anuncio...
Los mercados comienzan la semana con avances en los futuros estadounidenses y una sesión moderadamente tranquila en el continente europeo. Los inversores...
La economía del Reino Unido se expandió a una tasa intertrimestral del 0,7 % en el primer trimestre de este año. Esto supone un repunte...
La sesión en la región Asia-Pacífico se mantiene estable, con variaciones de índice que no superan el 0,30 %. Los índices...
Wall Street se encamina al fin de semana con un marcado tono optimista tras los comentarios de Donald Trump, quien expresó su intención...
El peso mexicano opera estable frente al dólar en la última sesión de la semana, consolidando niveles cercanos a máximos de...
Los mercados financieros se encaminan hacia la segunda mitad del año tras unos meses marcados por una elevada volatilidad. Aunque junio fue un mes...
La OPEP+ está considerando otro aumento significativo en la producción de petróleo, según los últimos informes de prensa...
El S&P 500 supera los máximos de febrero Panorama inflacionario poco claro respalda los rendimientos de los bonos del Tesoro Wall...
