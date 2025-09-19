ÚLTIMA HORA: ¡El euro (EUR) retrocede después de que el BCE suba los tipos en 25 pb!
El Banco Central Europeo anunció su última decisión de política monetaria hoy a la 14:15h CEST. Tal como sucedió ayer...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
La decisión del Banco de Japón (BOJ) de mantener sin cambios los tipos de interés era ampliamente esperada por el mercado. Sin embargo, lo que sorprendió fue su tono relativamente agresivo. Dos miembros presionaron por un aumento de 25 puntos básicos, hasta el 0,75%,...
Micron Technologies es uno de los principales fabricantes mundiales de memorias de semiconductores y soluciones tecnológicas para una amplia gama de aplicaciones, desde ordenadores personales y centros de datos hasta dispositivos móviles y el sector de la automoción. La empresa se...
Hoy es el segundo día de la maratón del banco central de esta semana. Los inversores tendrán noticias del BCE hoy a la 14:15h CEST,...
El FOMC anunció ayer una subida de tipos de 25 puntos básicos, tras una pausa en la subida en la reunión de junio. Tal decisión...
Los índices europeos se preparan para una mayor apertura Se espera que el BCE realice una subida de tipos de 25 pb Informe Flash...
Los resultados financieros de Meta (META.US) para el segundo trimestre superaron las predicciones de los analistas, con ganancias e ingresos que superaron...
Wall Street cotizó mixto ayer, después de la decisión de la Fed. El S&P 500 se negoció plano, el Nasdaq cayó...
El FOMC entregó una subida de 25 puntos básicos en los tipos, en línea con las expectativas. Los tipos fueron aumentados al...
El banco central de Estados Unidos decidió llevar a cabo un aumento de tipos de interés de 25 puntos básicos, situando los tipos...
La Fed entregó una subida de tipos de interés de 25 puntos básicos como se esperaba. El comunicado no incluyó cambios importantes;...
El FOMC anunció hoy su última decisión de política monetaria a las 8:00 pm CEST. Como se esperaba ampliamente, el banco central...
Boeing (BA.US) se dispara un 7% hoy después de informar los resultados del segundo trimestre de 2023 antes de la sesión de Wall Street hoy....
Sigue la reunión de la FED en la que se decidirán los tipos de interés en Estados Unidos y conoce junto a Pablo Gil, las implicaciones...
Crédit Agricole emitió una recomendación para el par de divisas USDCHF. El banco recomienda tomar una posición corta en...
La Administración de Información de Energía de EE. UU. (EIA) publicó un informe semanal oficial sobre los inventarios de petróleo...
Coca-Cola (KO.US) superó las expectativas de ingresos y beneficios de Wall Street y, al igual que Pepsico, elevó su perspectiva para todo...
Los datos de ventas de casas nuevas en EE. UU. para junio se publicaron hoy a las 16:00h CEST. Se esperaba que el informe mostrara 725.000, tras los 763.000 en...
Los índices de Wall Street abren mixtos antes de la decisión de la Fed Es casi seguro que el FOMC entregue un aumento de rata...
Las acciones del icónico fabricante de motores utilizado principalmente en la aviación Rolls-Royce (RR.UK) están ganando un 17% hoy,...
Vale la pena señalar que hubo una situación en la que el petróleo West Texas (OIL.WTI) superó la importante media de 200...
Microsoft (MSFT.US) cotizó un 3% más bajo ayer en la sesión del mercado secundario luego de la publicación de los resultados...
