DE30: ¡DAX en mínimos semanales antes de la decisión del FOMC!
La incertidumbre en torno a las decisiones del banco central y los resultados de LVMH (MC.FR) desgasta a los mercados europeos DAX desciende...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
La decisión del Banco de Japón (BOJ) de mantener sin cambios los tipos de interés era ampliamente esperada por el mercado. Sin embargo, lo que sorprendió fue su tono relativamente agresivo. Dos miembros presionaron por un aumento de 25 puntos básicos, hasta el 0,75%,...
Micron Technologies es uno de los principales fabricantes mundiales de memorias de semiconductores y soluciones tecnológicas para una amplia gama de aplicaciones, desde ordenadores personales y centros de datos hasta dispositivos móviles y el sector de la automoción. La empresa se...
El gigante de las redes sociales Meta Plaforms (META.US, anteriormente Facebook) informará los resultados del segundo trimestre después de...
Visa Inc., el procesador de pagos global, informó un aumento modesto en su ingreso neto del tercer trimestre fiscal de 2023 de 4.160 $ millones,...
El mercado espera otra subida de la Fed hoy, pero ¿será la última? ¡Los bancos centrales más importantes del mundo...
Ayer, después del final de la sesión europea, el líder mundial en artículos de lujo Louis Vuitton Moët Hennessy (MC.FR)...
Las acciones de una de las principales empresas de BigTech, Alphabet (GOOGL.US) están subiendo casi un 7% hoy antes de la apertura de Wall Street....
El gestor aeroportuario está aprovechando el repunte en el turismo para consolidar su recuperación, el tráfico de pasajeros creció...
Los datos más bajos del IPC debilitan al dólar australiano Goldman Sachs predice una tasa objetivo más baja para el...
Banco Santander (SAN1.ES) informa que obtuvo beneficios por valor de 5.241 millones de euros, los cuales se explican por el sólido crecimiento de...
Los mercados en Europa abren ligeramente a la baja Decisión de la FED sobre las tasas de interés hoy a las 20:00h CEST Datos...
Alphabet (GOOGL.US) ofreció resultados trimestrales mejores de lo esperado impulsados por el crecimiento en la nube. Las acciones de Alphabet subieron...
Las acciones de Microsoft (MSFT.US) cayeron hasta un 4% en las operaciones extendidas el martes después de que el fabricante de software emitiera...
Los índices de Asia-Pacífico registraron una sesión mixta hoy. Los futuros del Nikkei de Japón suben un 0,3%,...
Wall Street está ganando impulso gracias al sentimiento positivo generado por los resultados empresariales, las proyecciones de mayor crecimiento...
El precio de Bitcoin se encuentra en el rango de $29.000 a $29.300 después de las caídas dinámicas de ayer. Al mismo tiempo, el último...
El Ibex espera resultados La bolsa española cerró por segunda sesión consecutiva en negativo a la espera de las decisiones de los...
Uno de los factores más importantes a la hora de invertir es el análisis técnico. Accede al seminario online y aprende a...
Wall Street abre al alza La lectura sólida de la junta de conferencias no sugiere una recesión Resultados de GE y GM Wall...
Alphabet Inc. (GOOGL.US), publicará sus resultados del segundo trimestre para el periodo que finalizó el 30 de junio de 2023, después...
La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited.
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
