Calendario económico: más resultados trimestrales en la sesión🔎
Ventas minoristas en el Reino Unido, Canadá y Polonia Resultados trimestrales de American Express El calendario macroeconómico...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
La decisión del Banco de Japón (BOJ) de mantener sin cambios los tipos de interés era ampliamente esperada por el mercado. Sin embargo, lo que sorprendió fue su tono relativamente agresivo. Dos miembros presionaron por un aumento de 25 puntos básicos, hasta el 0,75%,...
Micron Technologies es uno de los principales fabricantes mundiales de memorias de semiconductores y soluciones tecnológicas para una amplia gama de aplicaciones, desde ordenadores personales y centros de datos hasta dispositivos móviles y el sector de la automoción. La empresa se...
En junio de 2023, los volúmenes de ventas minoristas en el Reino Unido experimentaron un aumento del 0,7 % m/m y del -1,0 % interanual, después...
Los índices de Asia-Pacífico cotizaron en su mayoría a la baja durante la sesión de negociación del viernes....
El dólar está experimentando actualmente una corrección, con la moneda estadounidense fortaleciéndose significativamente...
Wall Street abre a la baja tras la llegada de nuevos informes trimestrales Resultados trimestrales de Netflix, Tesla, TSMC, IBM y United...
Los mercados en Europa en un estado de ánimo ligeramente peor Las empresas de tecnología bajo presión con las ventas...
Estados Unidos, solicitudes de desempleo. Publicado: 228.000, Esperado: 240.000, Anterior: 237.000 Para la semana que finalizó...
Los resultados de ayer de Tesla (TSLA.US) fueron relativamente buenos. El BPA ajustado resultó más de un 13% por encima de la mediana de...
Ya conocemos los resultados financieros de la mayor empresa de la industria del streaming en el mundo, Netflix. Recientemente, la industria del cine ha...
13:00h CEST - Turquía, decisión de tipos de interés: Publicado: 17,5% Esperado 18,5%; Anteriormente 15% La lira turca cae...
Pistoletazo de salida en el calendario de presentaciones de resultados en España, que como es habitual inicia Bankinter. A pesar de la subida...
El próximo viernes (28 de julio), esperamos la decisión sobre la tasa de interés del BoJ. Sin embargo, este evento no parece...
Resultados trimestrales de: Johnson&Johnson, Abbott Laboratories, Philip Morris, American Airlines Informe de solicitudes de desempleo...
Tesla (TSLA.US) publicó sus resultados después de la campana de cierre de Wall Street, mostrando un récord de ingresos trimestrales...
Netflix (NFLX.US) publicó el miércoles un incremento tanto en sus ingresos trimestrales como en suscripciones, a medida que se afianzaron...
Los índices de Asia-Pacífico cotizaron a la baja durante la sesión de negociación del jueves, a pesar de las noticias positivas...
Wall Street se beneficia de la ola de altas expectativas de los inversores con respecto a la temporada de resultados trimestrales de las empresas....
Apple está logrando avances significativos en la inteligencia artificial generativa, habiendo desarrollado su propio modelo de lenguaje (Ajax)...
Goldman Sachs informó resultados del segundo trimestre de 2023 que no cumplieron con las expectativas, la única falla entre los seis bancos...
