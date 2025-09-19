Apertura Americana: Alzas importantes en Wall Street, Goldman Sachs ofrece unos resultados débiles
Wall Street abre al alza Goldman Sachs publica débiles resultados trimestrales El mercado de la vivienda en los EE. UU. ha mostrado signos...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
La decisión del Banco de Japón (BOJ) de mantener sin cambios los tipos de interés era ampliamente esperada por el mercado. Sin embargo, lo que sorprendió fue su tono relativamente agresivo. Dos miembros presionaron por un aumento de 25 puntos básicos, hasta el 0,75%,...
Micron Technologies es uno de los principales fabricantes mundiales de memorias de semiconductores y soluciones tecnológicas para una amplia gama de aplicaciones, desde ordenadores personales y centros de datos hasta dispositivos móviles y el sector de la automoción. La empresa se...
Por primera vez desde 1960, nos enfrentamos a una doble huelga en la industria cinematográfica. Tanto los escritores como los guionistas son los...
Comenzamos un nuevo día de trading, donde destacamos las siguientes noticias: El índice del dólar (USDIDX) ha detenido...
Los datos del mercado inmobiliario de EE. UU. para junio se publicaron hoy a la 14:30h CEST. Esto podría servir como argumento para una sola subida...
Hoy, tras el cierre de cotización en Wall Street, comenzamos la temporada de resultados del 2T 2023 entre las empresas de mayor capitalización...
Los mercados en Europa mantienen un sentimiento ligeramente mejor DE30 notablemente más débil frente a otros puntos de referencia Europeos...
11:00h CEST - Eurozona, inflación IPCA de junio: IPCA Principal (a/a): Publicado: 5,5% a/a. Esperado 5.5% a/a; Anteriormente 6,1% a/a IPCA...
La dinámica de la inflación del Reino Unido registró su ritmo de crecimiento más lento en más de un año en junio,...
Las acciones de Kering (KER.FR), responsable de marcas como Gucci, Yves Saint Laurent y Balenciaga, ganan más de un 6,5% al inicio de la sesión...
Resultados trimestrales de Tesla, Netlix y Goldman Sachs Datos de inflación del IAPC de la zona euro y datos de cambio de inventario...
Inflación IPC de junio (interanual): Publicado 7,9% a/a. Se esperaba un 8,2% a/a. Anteriormente: 8,7% a/a. Inflación IPC subyacente de...
Los índices de Asia-Pacífico cotizaron en niveles mixtos durante la sesión de negociación del miércoles, dada la...
1) Las ventas minoristas en Estados Unidos para junio aumentaron solo un 0.2% mensual (se esperaba un aumento del 0.5% mensual), mientras que las ventas...
El oro (Gold) está una vez más en una tendencia alcista, impulsado por la caída de los rendimientos de los bonos en Estados Unidos...
Las acciones de Microsoft (MSFT.US) aumentan más del 4.5% y alcanzan nuevos máximos históricos después del anuncio de un plan...
Uno de los factores más importantes a la hora de invertir es el análisis técnico. Accede al seminario online y aprende a...
Como se esperaba en cierta medida, Threads no logró mantener el impulso inicial tras su lanzamiento. Y eso, aunque parezca mentira es una buena...
El sector bancario lidera las alzas en Wall Street Wall Street muestra signos de salida de capital a empresas de menor capitalización Resultados...
Bank of America (BAC.US): las acciones de la compañía están ganando un 2,55 % en la apertura de Wall Street después de resultados...
