ÚLTIMA HORA: ¡Producción industrial de EE. UU. inesperadamente más baja de lo esperado!
Como puede ver, los índices ISM y PMI para la industria no mienten, lo que indica que tenemos una situación de deterioro todo el tiempo....
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
La decisión del Banco de Japón (BOJ) de mantener sin cambios los tipos de interés era ampliamente esperada por el mercado. Sin embargo, lo que sorprendió fue su tono relativamente agresivo. Dos miembros presionaron por un aumento de 25 puntos básicos, hasta el 0,75%,...
Micron Technologies es uno de los principales fabricantes mundiales de memorias de semiconductores y soluciones tecnológicas para una amplia gama de aplicaciones, desde ordenadores personales y centros de datos hasta dispositivos móviles y el sector de la automoción. La empresa se...
Petróleo Brent: El petróleo reacciona con descensos tras situarse en las proximidades de la media de 200 días (sobre el WTI...
Comenzamos un nuevo día de trading, donde destacamos las siguientes noticias: Yellen expresó optimismo sobre el camino de Estados...
IPC de Canadá de junio: IPC : 2,8% interanual (esperado: 3,0% interanual; anterior: 3,4% interanual) IPC subyacente: 3,2% interanual...
EE. UU., ventas minoristas de junio: Ventas Minoristas: Publicado: 0,2% Mensual. Esperado 0,5% mensual; Anteriormente 0,3% mes a mes Ex Autos:...
Los mercados en Europa mantienen un sentimiento ligeramente mejor Atención enfocada en resultados bancarios de EE.UU. e informe de...
El par EURUSD sigue subiendo, principalmente debido a la debilidad del dólar estadounidense tras la publicación de los datos de inflación...
La lira turca alcanza un mínimo histórico en medio de preocupaciones por una menor subida de tipos de interés El déficit...
Bitcoin lucha por mantener el nivel de 30.000$ Emociones extremas en criptomonedas La semana pasada, escribimos sobre la euforia que...
En las actas del RBA, se observó que la inflación en Australia se mantuvo alta y que el mercado laboral ajustado indicaba el potencial de...
Ventas minoristas y producción industrial en EE. UU. IPC y producción industrial de Canadá El calendario macro de hoy es...
Los índices de Asia-Pacífico cotizaron en su mayoría a la baja hoy: el Nikkei japonés subió un 1,50 %,...
El lunes trae un sentimiento mixto en el mercado de valores: una corrección a la baja en Europa y subidas en Estados Unidos. Hoy no se conocieron...
Las acciones de Verizon (VZ.US) y AT&T (T.US) han sido recientemente sometidas a una fuerte presión a la baja debido al ampliamente difundido...
IFR emitió una recomendación para el par de divisas GBPUSD. IFR recomienda tomar una posición corta en el par con los siguientes...
La Asociación de la Industria de Semiconductores (SIA) emitió hoy una declaración sobre posibles restricciones gubernamentales adicionales...
Wall Street sube levemente para comenzar la semana La temporada de resultados entra en pleno apogeo La atención se centra en los...
Ford Motors (F.US) anunció el lunes importantes reducciones de precios en todas las versiones de su camioneta eléctrica F-150 Lightning....
DE30 desciende a la región de 16.000 puntos El sector de la belleza y el lujo bajo la presión de China y los resultados de...
