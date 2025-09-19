ÚLTIMA HORA: Fuertes alzas en los precios del trigo. ¡Hoy vence el acuerdo de exportación de granos!
Hoy vence el acuerdo relativo a la exportación de cereales de Ucrania por mar. Naciones Unidas ha solicitado a Rusia que la prorrogue antes del...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
La decisión del Banco de Japón (BOJ) de mantener sin cambios los tipos de interés era ampliamente esperada por el mercado. Sin embargo, lo que sorprendió fue su tono relativamente agresivo. Dos miembros presionaron por un aumento de 25 puntos básicos, hasta el 0,75%,...
Micron Technologies es uno de los principales fabricantes mundiales de memorias de semiconductores y soluciones tecnológicas para una amplia gama de aplicaciones, desde ordenadores personales y centros de datos hasta dispositivos móviles y el sector de la automoción. La empresa se...
¡El crecimiento del PIB de China estuvo por debajo de las expectativas del mercado! Mirando las expectativas de la encuesta de Bloomberg, solo un...
Los economistas británicos de Goldman Sachs predicen un aumento de 50 puntos básicos en la tasa de interés del Banco de Inglaterra...
La Oficina de Estadística de China evaluó que las condiciones económicas internas están mejorando Calendario macro ligero NY...
Los mercados bursátiles de China, Corea del Sur y Australia cayeron, mientras que los mercados de Japón estuvieron cerrados por un feriado...
Las bolsas y los bonos se dispararon tras conocer el último dato de inflación en EE. UU. Este mes se cumple un año del pico de inflación...
Aquí tienes el resumen semanal donde hacemos un repaso a los mercados y qué debemos tener en cuenta en esta semana. ¡Entra aquí! 👇
Wall Street borra la mayor parte del repunte inicial impulsado por los resultados mejor de lo esperado de los principales bancos estadounidenses....
Esta semana, los principales bancos de Estados Unidos dieron inicio a la temporada de resultados en Wall Street. Las expectativas ya eran altas,...
La decisión de la Corte Federal de Estados Unidos de que los tokens XRP no constituyen valores ha llevado a un frenético rally...
Las acciones de AT&T (T.US) están bajo una fuerte presión a la baja, lo que ha elevado temporalmente los precios de las acciones a niveles...
El petróleo WTI y Brent ha caído más del 2% hoy, rompiendo una racha alcista de 3 días. A pesar de esto, es probable que esta...
Los datos de Michigan sorprenden de dos maneras. Estamos viendo una mejora considerable en el sentimiento; sin embargo, el mercado también ve una...
Wall Street gana al cierre de la semana La temporada de resultados comienza con una nota fuerte UBS eleva recomendación sobre acciones...
JP Morgan (JPM.US) Las acciones de JPMorgan Chase ganaron un 4,53 % en la lectura previa al mercado después de que la empresa informara un aumento...
DE30 se debilita frente a otros puntos de referencia La atención de los inversores se centra en los resultados de las empresas de...
Comenzamos un nuevo día de trading, donde destacamos las siguientes noticias: El dólar estadounidense continuó cayendo...
Ayer, después de una batalla legal de casi tres años, Ripple ganó el caso contra la SEC. Tras este anuncio, las alzas de Ripple alcanzaron...
el precio de BTC se mantiene dentro del límite superior de un canal de consolidación la victoria de XRP contra la SEC está mejorando...
