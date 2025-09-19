Calendario económico: ¡Informe de la Universidad de Michigan!
Foco en el informe de sentimiento de la Universidad de Michigan Los índices europeos con el DAX a la cabeza cotizan ligeramente a la baja...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
Leer más
La decisión del Banco de Japón (BOJ) de mantener sin cambios los tipos de interés era ampliamente esperada por el mercado. Sin embargo, lo que sorprendió fue su tono relativamente agresivo. Dos miembros presionaron por un aumento de 25 puntos básicos, hasta el 0,75%,...
Leer más
Micron Technologies es uno de los principales fabricantes mundiales de memorias de semiconductores y soluciones tecnológicas para una amplia gama de aplicaciones, desde ordenadores personales y centros de datos hasta dispositivos móviles y el sector de la automoción. La empresa se...
Leer más
Foco en el informe de sentimiento de la Universidad de Michigan Los índices europeos con el DAX a la cabeza cotizan ligeramente a la baja...
Los índices de Asia-Pacífico cotizaron en su mayoría mixtos hoy: el Nikkei japonés cayó un 1,0 %, el S&P/ASX...
El IPP (Índice de Precios al Productor) coincidió con el ritmo de desaceleración del IPC (Índice de Precios al Consumidor)...
Mary Daly fue entrevistada en CNBC hoy y su declaración se alineó con el tono de los discursos recientes de los banqueros de la Reserva Federal....
EIA Cambio de Gas Natural BCF: Actual 49B (Pronóstico 50B, Anterior 72B). Los inventarios siguen subiendo y se mantienen significativamente por...
Viasat es una empresa de comunicaciones estadounidense que presta sus servicios mediante satélites. La compañía dijo que ocurrió...
DE30 acercándose a máximos locales Los datos del IPP de EE. UU. confirman la dirección inflacionaria después...
Los índices de Wall Street continúan su recuperación después de que el IPP cayera cerca del 0% Delta Airlines y Pepsico...
Las acciones de Delta Air Lines están subiendo un 3,55 % en la negociación previa a la apertura después de que la compañía...
Estados Unidos, inflación IPP de junio: Principal. Real: 0,1% interanual. Esperado: 0.4% YoY. Anterior: 1,1 % interanual Sunyacente....
¿Qué esperar de la temporada de resultados de Wall Street? 🔎 Durante el período de vacaciones típicamente tranquilo, se...
Las actas de la reunión del BCE de junio no sorprendieron al mercado. Los miembros del BCE acordaron que se necesitaba un aumento en junio y esperan...
La sesión de negociación de hoy está resultando relativamente buena para las empresas del sector de los relojes de lujo. Esto se debe...
Al término de la sesión de hoy los instrumentos de referencia sobre los contratos de futuro de volatilidad de Estados Unidos (VIX) y en Europa...
La libra supera el nivel de 1.3000 $ después de una mejor lectura del PIB del Reino Unido (PIB del Reino Unido mensual de mayo: -0.1% (esperado...
SP500 en nuevos máximos este año, contratos CFD por encima de 4500 puntos. Alzas en Wall Street impulsadas por las publicaciones macro...
Índice de precios al productor (IPP) en los EE. UU. Actas del BCE de la reunión de junio Los índices europeos abren al alza...
Los índices de Asia-Pacífico cotizaron en su mayoría al alza hoy: el Nikkei japonés ganó un 1,25 %, el...
El IPC de Estados Unidos aumentó un 0,2% en junio de 2023, después de un incremento del 0,1% en mayo. En los últimos 12 meses,...
La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited.
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
El país de residencia especificado no está disponible. Seleccione otro país
Cambiar el idioma afecta el cambio de jurisdicción y supervisor