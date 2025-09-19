Las acciones de ciberseguridad caen tras el anuncio de expansión de seguridad de Microsoft.
Las acciones de Zscaler (-8.0%), Palo Alto Networks (-7.0%) y Cloudflare (-5.9%) caen tras el anuncio de Microsoft (+1.8%) sobre sus nuevos servicios de...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
La decisión del Banco de Japón (BOJ) de mantener sin cambios los tipos de interés era ampliamente esperada por el mercado. Sin embargo, lo que sorprendió fue su tono relativamente agresivo. Dos miembros presionaron por un aumento de 25 puntos básicos, hasta el 0,75%,...
Micron Technologies es uno de los principales fabricantes mundiales de memorias de semiconductores y soluciones tecnológicas para una amplia gama de aplicaciones, desde ordenadores personales y centros de datos hasta dispositivos móviles y el sector de la automoción. La empresa se...
Aunque el sentimiento del mercado respecto a la reducción de incrementos en los tipos de interés en Estados Unidos parece prematuro,...
Wall Street abre al alza tras un IPC más bajo de lo esperado en EE. UU. Futuros del S&P500 (US500) en máximos de este año...
Estados Unidos, IPC de junio Principal (anual): 3.0% YoY vs 3.1% YoY esperado (4.0% YoY anteriormente) Principal (mensual): 0,2 % intermensual...
DE30 de nuevo por encima de la barrera de 16.000 Los mercados extienden el rally después del informe del IPC de EE. UU. Los analistas...
El Banco de Canadá (BoC) ha elevado su objetivo para el tipo de interés del 4,75 % al 5,00%, en línea con su actual política...
A las 14:30h CEST conoceremos la publicación del dato de inflación de junio en EE.UU. Las expectativas indican una caída significativa,...
Es probable que la sesión de negociación de hoy resulte fundamental para la negociación de la semana como resultado de la lectura...
Los mercados de Asia-Pacífico registran ligeras alzas Los futuros de índices en Europa y EE. UU. apuntan a mayores aperturas...
Aunque será de las últimas compañías en presentar sus resultados, el próximo día 8 de agosto, The Walt Disney...
Los índices de Asia-Pacífico cotizaron en niveles mixtos durante la sesión de negociación del miércoles, abrumados...
La lectura del ZEW de Alemania se publicó antes del mediodía, cayendo a -14.7 desde los 8.5 puntos anteriores (se esperaba una caída...
El petróleo crudo se está beneficiando del buen sentimiento del mercado. Los precios del WTI (OIL.WTI) y el Brent (OIL) registraron ganancias...
El Ibex corta las caidas¡ La bolsa española cerró al alza por segunda sesión consecutiva, cortando así una racha de...
Un juez federal en San Francisco rechazó la solicitud de la Comisión Federal de Comercio (FTC) de una orden judicial preliminar para evitar...
Wall Strret ligeramente al alza al comienzo de la sesión Las FAANG bajo presión por los planes de reequilibrio del Nasdaq...
DE30 vuelve por encima de la barrera de los 15.800 puntos Los datos de ZEW apuntan a un peor sentimiento en Alemania Las empresas de moda...
Petróleo Brent: El petróleo está reaccionando con un aumento a las noticias sobre el apoyo al mercado inmobiliario en China,...
