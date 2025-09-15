🔴 CIERRE SEMANAL DE MERCADOS (27.06.2025)
Bitcoin ronda los 115.000 dólares, manteniendo las ganancias recientes al inicio de la semana. El sentimiento se debilitó ligeramente después de que los futuros del Nasdaq y el S&P 500 cayeran tras los informes de una investigación antimonopolio sobre Nvidia. Ethereum...
Micron sube hoy un 10%, alcanzando los 153 USD por acción después de que Citi elevara su precio objetivo a 175 USD (desde 150 USD). El ciclo alcista en el mercado de memorias se mantiene gracias a las altas barreras de entrada, la oferta limitada y una demanda mayor a la prevista —especialmente...
Hewlett Packard Enterprise (HPE), con sede en Houston, Texas, es uno de los principales actores en el mercado de soluciones tecnológicas para empresas. La compañía fue fundada en 2015 tras la escisión de la empresa original Hewlett-Packard, lo que le permitió concentrarse...
Estados Unidos – Datos de Inflación correspondientes a mayo: Índice de Precios PCE Subyacente: actual 2.7% interanual; previsión...
El tipo de cambio USDCLP abrió este viernes en 929 pesos, replicando el cierre de la jornada anterior. Si bien se observó un leve impulso...
El índice DAX ha mantenido una tendencia alcista durante algún tiempo. Observando el intervalo diario (D1), el precio se encuentra claramente...
El oro está experimentando una fuerte caída de valor, un movimiento notable dada la debilidad simultánea del dólar estadounidense...
A pesar de los comentarios optimistas sobre el gasto en defensa de la OTAN, las acciones de armamento alemanas están bajo presión, con la...
El precio del oro baja un 1,3%, ya que los inversores recogen beneficios ante los indicios de una disminución de las tensiones geopolíticas...
La declaración del Ministerio chino indica que las conversaciones de China con Estados Unidos en Londres han producido una serie de resultados positivos...
Los índices bursátiles suben a ambos lados del Atlántico, con los futuros estadounidenses subiendo entre un 0,2% y un 0,3%. Los...
En junio, el Índice de Precios al Consumo (IPC) en España registró un incremento interanual del 2,2 %, ligeramente superior a la previsión...
Los futuros de los índices estadounidenses continuaron su racha alcista el viernes. El dólar estadounidense (USDIDX) se está estabilizando...
Los índices europeos registraron alzas hoy, impulsados por el optimismo en los mercados de EE. UU. El DAX alemán fue el que mejor desempeño...
El par EUR/USD registra una subida cercana al 0,6 % en la jornada de hoy, mientras que el rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años...
Según informes de Bloomberg, Meta Platforms (Meta Platforms Inc.) planea adquirir PlayAI, una startup de inteligencia artificial especializada en...
El sentimiento en Wall Street es optimista hoy, con alzas lideradas por las tecnológicas. Pese a un breve repunte del petróleo tras el informe...
Índice compuesto de la Fed de Kansas City: -2 (pronóstico: -5; anterior: -3) Índice manufacturero: 5 (anterior: -10) Los...
Cambio en inventarios de gas natural (EIA): +96 mil millones de pies cúbicos (pronóstico: +87B; anterior: +95B) Los futuros...
Las ventas pendientes de viviendas en EE. UU. registraron un aumento mensual del 1,8 %, superando ampliamente el 0,13 % esperado y revirtiendo la caída...
Los precios del platino retrocedieron desde los 1.415 USD hasta los 1.374 USD, aunque actualmente el metal intenta un rebote alcista. No obstante, al analizar...
El precio del petróleo subió después de que el Financial Times informara que, según inteligencia preliminar, una parte significativa...
