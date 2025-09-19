🗳️Impacto en bolsa de las elecciones 2023🇪🇸
El próximo 23 de julio habrá Elecciones Generales en España: ¿cómo afectarán a la Bolsa y a nuestras propias...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
Leer más
La decisión del Banco de Japón (BOJ) de mantener sin cambios los tipos de interés era ampliamente esperada por el mercado. Sin embargo, lo que sorprendió fue su tono relativamente agresivo. Dos miembros presionaron por un aumento de 25 puntos básicos, hasta el 0,75%,...
Leer más
Micron Technologies es uno de los principales fabricantes mundiales de memorias de semiconductores y soluciones tecnológicas para una amplia gama de aplicaciones, desde ordenadores personales y centros de datos hasta dispositivos móviles y el sector de la automoción. La empresa se...
Leer más
El próximo 23 de julio habrá Elecciones Generales en España: ¿cómo afectarán a la Bolsa y a nuestras propias...
Expectativas ZEW para julio: -14,7. Esperado: -10; Anteriormente: -8.5 El sentimiento de los inversores para julio en Alemania según la...
El par USDJPY está influenciado por un dólar más débil y rendimientos de bonos más bajos Una posible intervención...
Los salarios en el Reino Unido siguen aumentando. La ganancia media de un período de 3 meses aumentó 6,9% interanual, ligeramente superior...
Publicación del índice ZEW alemán IPC alemán en línea con las expectativas El calendario macro de hoy es una...
Alemania, informe del IPC de junio: la tasa de inflación en Alemania llegó a +6,4% a/a, ligeramente superior a la tasa del mes anterior...
Los índices de Asia-Pacífico cotizaron en su mayoría al alza hoy: solo el Nikkei japonés cayó un 1,2 %,...
La sesión de hoy en los mercados financieros globales fue tranquila, sin mucha volatilidad. El rango de movimiento en los principales...
El precio de las acciones de Novavax (NVAX.US) aumentó más del 20% después de que la compañía biotecnológica...
La semana pasada presenciamos períodos de alta volatilidad en los mercados, donde las acciones en Europa experimentaron ventas masivas al igual...
Barr de la Fed de EE.UU. anunció que los bancos más grandes de EE. UU. con más de 100.000 $ millones en activos (anteriormente eran...
Wall Street ligeramente al alza al inicio de la semana Esta semana, la atención se centra en el IPC de EE. UU. y la temporada de...
Hoy, durante la sesión asiática, recibimos datos sobre la economía china. Estos datos no impresionaron a los inversores y muestran...
En mayo, el valor mensual total de los permisos de construcción en Canadá aumentó un 10,5% hasta alcanzar los 10.500 $ millones. Ajustado...
DE30 vuelve por encima de la barrera de los 15.700 puntos Calendario macro centrado hoy en discursos de banqueros centrales El evento más...
El departamento de renta variable de Citi ha rebajado la calificación de las acciones de EE. UU. y el Reino Unido a una calificación neutral...
Bitcoin actualmente tiene un precio de 30.100 $, con una ligera pérdida del 0,2% en la actualidad. Se ha ido consolidando por encima del importante...
Esta semana, Polygon Technology tiene previsto publicar la tokenómica del Polygon 2.0 recientemente anunciado. Desde el punto de vista de la acción...
Los buenos datos del mercado laboral y del sector servicios en EE. UU. impulsó al alza las rentabilidades de los bonos y aumentó las expectativas...
La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited.
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
El país de residencia especificado no está disponible. Seleccione otro país
Cambiar el idioma afecta el cambio de jurisdicción y supervisor