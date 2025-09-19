Calendario económico: discursos de banqueros en el punto de mira
El calendario macro de hoy es bastante ligero. Discursos de banqueros centrales en el punto de mira Los índices de futuros indican una apertura...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
La decisión del Banco de Japón (BOJ) de mantener sin cambios los tipos de interés era ampliamente esperada por el mercado. Sin embargo, lo que sorprendió fue su tono relativamente agresivo. Dos miembros presionaron por un aumento de 25 puntos básicos, hasta el 0,75%,...
Micron Technologies es uno de los principales fabricantes mundiales de memorias de semiconductores y soluciones tecnológicas para una amplia gama de aplicaciones, desde ordenadores personales y centros de datos hasta dispositivos móviles y el sector de la automoción. La empresa se...
Los índices de Wall Street cerraron la sesión del viernes a la baja, pero fuera de los mínimos de la sesión. S&P...
1) Wall Street borra las caídas de la mañana y todos los índices estadounidenses están registrando ganancias. El que mejor...
Conteo de plataformas de Baker Hughes en EE. UU. al 7 de julio: 680 (anterior 674). - Plataformas rotativas de gas: 135 (anterior 124) - Plataformas...
El dólar estadounidense sufrió una fuerte presión a la baja durante la sesión de trading final de esta semana. La debilidad...
El verano ha comenzado y generalmente es un período más tranquilo en los mercados. Sin embargo, la maratón de resultados de Wall Street...
Informe EIA sobre el almacenamiento de gas natural en EE.UU. Actual: +72 bcf. Esperado: +65 bcf. Anterior: +76 bcf Fuente: xStation 5
Wall Street muestra un signo mixto después del informe de la NFP US2000 rebota con fuerza frente a otros índices Levi...
Estados Unidos, informe NFP de junio. Nóminas no agrícolas: 209k vs 225k esperado (339k anteriormente) Tasa de desempleo: 3,6% vs...
Mientras la atención de los mercados se centró principalmente en los datos de empleo de EE. UU. para junio, también hubo una...
La publicación del informe NFP (nóminas no agrícolas) de EE. UU. a las 14:30, es el evento clave del día. El informe de ADP...
El Banco Santander acumula una revalorización cercana al 20% desde principios de año, muy cerca del Banco Sabadell y BBVA que son las entidades...
El USDCAD (dólar americano vs dólar canadiense), es uno de los pares de divisas que podría experimentar una mayor volatilidad,...
Los datos de producción industrial alemana de mayo se publicaron hoy a las 7:00 am y resultaron ser mixtos. Los datos mensuales no cumplieron...
Los índices europeos arrancan planos Los datos de empleo en EEUU y Canadá, en el punto de mira El informe semanal EIA...
Los índices de Wall Street terminaron la sesión de ayer a la baja aunque lejos de los mínimos de la jornada. El S&P...
La publicación de las actas del FOMC, que mostraron una postura más agresiva, combinado con una racha de datos mejores de lo esperado...
El dólar estadounidense ha sido una de las monedas del G10 de mejor desempeño durante la mayor parte del día. El fortalecimiento del...
La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited.
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
