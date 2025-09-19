Ford Motor Corp. cae tras los datos de ventas del segundo trimestre.
Ford Motor (F.US) está operando a la baja hoy, luego de la publicación de los datos de ventas en Estados Unidos para el segundo trimestre...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
Leer más
La decisión del Banco de Japón (BOJ) de mantener sin cambios los tipos de interés era ampliamente esperada por el mercado. Sin embargo, lo que sorprendió fue su tono relativamente agresivo. Dos miembros presionaron por un aumento de 25 puntos básicos, hasta el 0,75%,...
Leer más
Micron Technologies es uno de los principales fabricantes mundiales de memorias de semiconductores y soluciones tecnológicas para una amplia gama de aplicaciones, desde ordenadores personales y centros de datos hasta dispositivos móviles y el sector de la automoción. La empresa se...
Leer más
Ford Motor (F.US) está operando a la baja hoy, luego de la publicación de los datos de ventas en Estados Unidos para el segundo trimestre...
La Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA) publicó hoy un informe semanal sobre las reservas de petróleo...
El estado de ánimo en el mercado de valores mundial es amargo hoy. Los índices de primera clase de Europa occidental cotizan alrededor de...
El dólar estadounidense (USD) subió tras la publicación del índice de servicios ISM de EE.UU. para junio. El índice...
Los índices de Wall Street cotizan a la baja Un doble techo en el gráfico del Russell2000 (US2000) Exxon Mobil cae...
Hace tan solo una semana, el mundo miraba con asombro cómo dos pesos pesados de los negocios, Elon Musk y Mark Zuckerberg, intercambiaban golpes...
Los datos macro empujan a la baja a los mercados bursátiles europeos HSBC rebaja las acciones de Heidelberg Materials (HEI.DE) Suedzucker...
El informe de empleo de ADP de junio se publicó hoy a las 14:15h CEST. Como de costumbre, el informe fue muy esperado, ya que es una de las pistas...
A pesar de la debilidad de los mercados regulados, las criptomonedas están ganando y la ola de apreciación está respaldada principalmente...
El inicio de la sesión de hoy en el Viejo Continente trae consigo un marcado deterioro del sentimiento inversor. Los principales índices...
El yen japonés es la moneda con mejor rendimiento USDJPY rebotando en una zona de resistencia clave. El yen se aprecia en medio de la creciente...
La sesión europea abre a la baja tras fuertes caídas en los índices asiáticos Los datos del mercado laboral...
Pedidos de fábrica en Alemania para mayo: SA: Publicado: 6,4% Mensual. Anterior -0,4% intermensual WDA: Publicado: -4,3% interanual. Anterior...
Los índices de la región de Asia-Pacífico cotizaron a la baja durante la sesión de hoy. Nikkei cayó un 1,0%, S&P/ASX...
Las actas confirmaron que la falta de aumento en los tipos de interés es de hecho una pausa y no el final del ciclo de incremento de...
La publicación clave de hoy fue el acta de la última reunión del FOMC llevada a cabo los días 13 y 14 de junio. Durante esta...
Durante la sesión de hoy, las acciones de la compañía estadounidense Wolfspeed (WOLF.US) han subido más de un 17%. El sentimiento...
¿Es un buen momento para invertir ahora? En este vídeo te explicamos los principales riesgos que podríamos encontrar en los mercados...
Wall Street cotizó a la baja antes de las actas del FOMC Débiles datos chinos deterioran la confianza del mercado MP Materials...
La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited.
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
El país de residencia especificado no está disponible. Seleccione otro país
Cambiar el idioma afecta el cambio de jurisdicción y supervisor