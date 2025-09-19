DE30: DAX bajo presión por la caída del sentimiento en Europa y Asia
El Viejo Continente bajo presión por la caída del sentimiento en Europa y Asia Stifel rebaja la calificación de promotor...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
La decisión del Banco de Japón (BOJ) de mantener sin cambios los tipos de interés era ampliamente esperada por el mercado. Sin embargo, lo que sorprendió fue su tono relativamente agresivo. Dos miembros presionaron por un aumento de 25 puntos básicos, hasta el 0,75%,...
Micron Technologies es uno de los principales fabricantes mundiales de memorias de semiconductores y soluciones tecnológicas para una amplia gama de aplicaciones, desde ordenadores personales y centros de datos hasta dispositivos móviles y el sector de la automoción. La empresa se...
IFR emitió una recomendación para el par de divisas EURGBP. IFR recomienda tomar una posición larga en el par con los siguientes...
La Fed decidió mantener los tipos de interés sin cambios en la reunión de junio, en línea con las expectativas del mercado....
El petróleo borró las caídas previas y ahora cotiza ligeramente al alza en el día. La mejora en el sentimiento hacia el crudo...
La publicación de las actas del FOMC es el macroevento clave del día. El documento se publicará a las 20:00h CEST y estará...
Los índices PMI de servicios de los países europeos se publicaron esta mañana. La mayoría de los datos fueron revisiones...
IFR emitió una recomendación para el par de divisas GBPUSD. IFR recomienda tomar una posición corta en el par con los siguientes...
Índices europeos fijados para una apertura ligeramente a la baja Actas del FOMC en el centro de atención Revisiones...
Los índices de Asia-Pacífico cotizaron ligeramente a la baja hoy. Nikkei y S&P/ASX 200 cayeron un 0,3 %, Kospi se negoció un...
El martes en los mercados globales fue bastante tranquilo y sin acontecimientos destacados, en su mayoría debido a la ausencia de operadores...
La GBP es una de las monedas del G10 con mejor desempeño hoy. No había programados datos económicos del Reino Unido para hoy, pero...
Nomura emitió una recomendación para el par de divisas USDCAD. Nomura recomienda tomar una posición larga pendiente en el par con...
El Ibex se aleja de máximos anuales La bolsa española frenó una racha de seis sesiones consecutivas en positivo y retrocedió...
Los recortes de producción de Arabia Saudita y Rusia anunciados para agosto ascienden a 1,5 millones de barriles por día combinados, y además...
Petróleo El petróleo reaccionó con fuerza en el primer día de negociación de julio tras la información...
Las caídas que hemos presenciado en los últimos días de la acción de Tesla (TSLA.US), fueron rápidamente compensadas...
Los índices europeos caen a pesar de la liquidez limitada debido a las vacaciones en EE. UU. Rheinmetall (RHM.DE), Northrop Grumman...
Nomura emitió una recomendación para el par de divisas EURUSD. Nomura recomienda tomar una posición larga en el par con los siguientes...
