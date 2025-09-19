Resumen de la mañana
Los índices de Asia-Pacífico cotizaron al alza durante la primera sesión de una nueva semana. Nikkei subió un 1,7 %, S&P/ASX...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
La decisión del Banco de Japón (BOJ) de mantener sin cambios los tipos de interés era ampliamente esperada por el mercado. Sin embargo, lo que sorprendió fue su tono relativamente agresivo. Dos miembros presionaron por un aumento de 25 puntos básicos, hasta el 0,75%,...
Micron Technologies es uno de los principales fabricantes mundiales de memorias de semiconductores y soluciones tecnológicas para una amplia gama de aplicaciones, desde ordenadores personales y centros de datos hasta dispositivos móviles y el sector de la automoción. La empresa se...
La inflación básica del PCE ha bajado ligeramente y está por debajo de las expectativas, con un 4.6% interanual (esperado: 4.7%...
Apple Inc. (AAPL.US) está cerca de convertirse en la primera empresa en alcanzar una capitalización de mercado de $3 billones, ya que sus...
El mayor fabricante mundial de calzado y ropa deportiva, Nike (NKE.US), presentó los resultados de su cuarto trimestre fiscal. Aunque las ventas...
Wall Street abre al alza a medida que los datos del PCE revelan la inflación más baja en más de 2 años. El S&P 500...
La Universidad de Michigan publicó hoy el índice final de confianza del consumidor para junio a las 4:00 pm CEST. En junio, el índice...
El Wall Street Journal informa que la SEC considera que las recientes presentaciones para la creación del primer ETF de Bitcoin son insuficientes....
Los mercados ganan impulso gracias a la ola de datos macroeconómicos. LEG Immobilien aumenta las previsiones para todo el año La...
Comenzamos un nuevo día de trading, donde destacamos las siguientes noticias: El PMI manufacturero chino subió en junio, de 48,8...
Al cierre de 2022, la perspectiva económica no era muy positiva. Los pronósticos generales tras al alza continua de los tipos de interés...
EE. UU., paquete de datos de junio. PCE General interanual: 3,8 % frente a 3,8 % exp. y 4,4% anteriormente PCE General mensual: 0,1%...
El dólar estadounidense logró recuperar gran parte de las pérdidas de la mañana y ya no es la divisa del G10 con peor desempeño....
El informe de inflación del IPC de junio para toda la zona del euro se publicó hoy a las 11:00h CEST . Había una sensación...
Dos criptomonedas, LITECOIN y BITCOINCASH, han estado ganando vigorosamente recientemente y continuaron con sus ganancias hoy, ya que Bitcoin intenta superar...
El dólar australiano (AUD) es una de las divisas del G10 con mejor rendimiento en la actualidad, ya que todas las divisas de materias primas captan...
Los índices europeos se preparan para abrir al alza Datos de inflación IPC de Francia y zona euro Datos básicos de...
Los índices de EE. UU. terminaron la sesión de ayer al alza: el S&P 500 ganó un 0,45 %, el Dow Jones subió un 0,80 %...
Antes del mediodía, conocimos los datos de inflación de Alemania y España. El IPC de Alemania subió del 6.1% al 6.4%...
Las cotizaciones del par de divisas GBPUSD han estado recientemente en una tendencia alcista. Sin embargo, al observar el intervalo H4, se observa un posible...
