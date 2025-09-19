¡USDIDX alcanza su máximo en quince días!
El Índice del Dólar Estadounidense (USDIDX) alcanzó hoy sus niveles más altos en quince días. La apreciación...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
La decisión del Banco de Japón (BOJ) de mantener sin cambios los tipos de interés era ampliamente esperada por el mercado. Sin embargo, lo que sorprendió fue su tono relativamente agresivo. Dos miembros presionaron por un aumento de 25 puntos básicos, hasta el 0,75%,...
Micron Technologies es uno de los principales fabricantes mundiales de memorias de semiconductores y soluciones tecnológicas para una amplia gama de aplicaciones, desde ordenadores personales y centros de datos hasta dispositivos móviles y el sector de la automoción. La empresa se...
Uno de los principales fabricantes de chips en los EE. UU., Micron (MU.US) informó ayer resultados financieros que superaron levemente las expectativas...
Informe EIA de inventarios de gas natural. Publicado: + 76 bcf. Previsto: +83 bcf. Anterior: +95 bcf Fuente: xStation 5
Wall Street mixto al comienzo de la sesión, Russell 2000 gana con fuerza Brainard espera un regreso a la meta de inflación...
El mayor fabricante estadounidense de calzado y ropa deportiva, Nike (NKE.US) informará sus resultados para el cuarto trimestre fiscal de 2023 después...
Alemania, IPC de junio YoY: 6.4% YoY vs 6.1 YoY esperado (6.3% YoY anteriormente) MoM: 0.3% MoM vs -0.1% MoM esperado (0.2% MoM anterior) La...
Se esperaba que la revisión de los datos del PIB de EE. UU. para el primer trimestre de 2023 no fuera un evento, ya que era la tercera publicación...
Comenzamos un nuevo día de trading, donde destacamos las siguientes noticias: Las acciones bancarias de EE. UU. cotizaron ligeramente...
El DAX/DE30 está mostrando signos de recuperación esta semana. Fuente: xStation5 W1 La fuerte zona de soporte entre...
Sin embargo, los datos reales mostraron una revisión al alza bastante grande de los datos del PIB con un crecimiento en el primer trimestre de 2023...
DE30 espera el informe del IPC de Alemania UBS refuerza el sentimiento en torno a Bilfinger (GBF.DE) Las acciones de E.ON (EOAN.DE) son...
Las acciones de semiconductores de EE. UU. Cayeron debido a informes de restricciones de exportación más estrictas a China AMD y Nvidia...
La compañía con sede en Bilbao sube por encima de un 10% este año y se encuentra a un 5% de los máximos históricos alcanzados...
El dólar estadounidense ha estado cotizando al alza desde la publicación de datos sólidos del mercado inmobiliario de EE. UU. y el...
Riksbank anunció su última decisión de política monetaria hoy a las 09:30h CEST. El banco central sueco decidió una...
El informe del IPC preliminar de España de junio se publicó hoy a las 09:00h CEST. Se esperaba que el informe mostrara una desaceleración...
Índices europeos configurados para una apertura plana Datos preliminares del IPC de junio de Alemania y España Se espera...
Los índices estadounidenses cotizaron mixtos ayer: el Dow Jones cayó un 0,22 %, el S&P 500 bajó un 0,04 %, el Nasdaq ganó...
La diversificación de acciones es una estrategia clave utilizada por los inversores para mitigar riesgos y maximizar oportunidades en el mercado...
