Resumen diario: El USD se fortalece mientras Powell se mantiene hawkish.
Los índices de Wall Street operan de manera mixta hoy: el S&P 500 cae un 0,2%, el Dow Jones disminuye un 0,4%, el Nasdaq subió un...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
La decisión del Banco de Japón (BOJ) de mantener sin cambios los tipos de interés era ampliamente esperada por el mercado. Sin embargo, lo que sorprendió fue su tono relativamente agresivo. Dos miembros presionaron por un aumento de 25 puntos básicos, hasta el 0,75%,...
Micron Technologies es uno de los principales fabricantes mundiales de memorias de semiconductores y soluciones tecnológicas para una amplia gama de aplicaciones, desde ordenadores personales y centros de datos hasta dispositivos móviles y el sector de la automoción. La empresa se...
Los precios del gas natural en Estados Unidos han estado subiendo recientemente. Si observamos el intervalo H4, podemos ver que el último impulso...
IFR emitió una recomendación para el par de divisas EURGBP. IFR recomienda tomar una posición larga en el par con los siguientes...
El dólar estadounidense es una de las monedas del G10 con mejor desempeño hoy. La divisa estadounidense continuó con su movimiento...
El Ibex35 a la cabeza de la sesión La jornada de hoy ha estado marcada por un calendario macroeconómico ausente, pero con toda la atención...
La Administración de Información de Energía de EE. UU. (EIA) publicó un informe semanal oficial sobre los inventarios de petróleo...
El panel de política monetaria en el foro de banca central del BCE en Sintra, Portugal, comenzó a las 15:40h CEST. El evento está...
Wall Street abre ligeramente a la baja Las acciones de semiconductores caen después del informe del WSJ General Mills cae después...
Comenzamos un nuevo día de trading, donde destacamos las siguientes noticias: Las megacapitalizadas tecnológicas, incluidas Tesla,...
Micron Technology (MU.US), uno de los principales fabricantes de semiconductores en los EE. UU., publicará sus resultados después del cierre...
DE30 vuelve por encima de la barrera de los 16.000 puntos UBS apoya el sentimiento en torno a Deutsche Post Goldman Sachs fortalece su...
El dólar neozelandés es hoy víctima de la baja inflación en Australia. La inflación en Australia cayó hoy para...
Con los descensos registrados recientemente en las empresas tecnológicas que componen el índice tecnológico Nasdaq (US100), la cobertura...
Hoy, la volatilidad en el par EURUSD puede acelerarse porque los mercados esperan los discursos de Christine Lagarde, directora del BCE, y del presidente...
Los índices europeos indican una apertura plana para la sesión de efectivo del miércoles Discursos del banco central...
Los índices de la región de Asia-Pacífico cotizaron mixtos durante la sesión de hoy. Nikkei subió un 1,1%,...
Los índices estadounidenses se recuperaron hoy, liderados por las acciones tecnológicas. El S&P 500 subió un 1,1%, el Dow...
El euro es la divisa del G10 de mejor desempeño hoy, con un aumento del 0.5% frente al dólar estadounidense. La moneda común...
Se pueden observar sentimientos de mayor riesgo en los mercados hoy. Las acciones en Europa y China operaron al alza en horas tempranas y ahora...
