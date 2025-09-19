Recomendación de HSBC para EURGBP (27.06.2023).
HSBC emitió una recomendación para el par de divisas EURGBP. El banco recomienda tomar una posición pendiente de compra...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
La decisión del Banco de Japón (BOJ) de mantener sin cambios los tipos de interés era ampliamente esperada por el mercado. Sin embargo, lo que sorprendió fue su tono relativamente agresivo. Dos miembros presionaron por un aumento de 25 puntos básicos, hasta el 0,75%,...
Micron Technologies es uno de los principales fabricantes mundiales de memorias de semiconductores y soluciones tecnológicas para una amplia gama de aplicaciones, desde ordenadores personales y centros de datos hasta dispositivos móviles y el sector de la automoción. La empresa se...
El Ibex recupera las subidas La bolsa española finalizó en positivo por segunda sesión consecutiva y se aleja del soporte de los...
Pablo Gil en su intervención en Negocios TV, afirma que los bancos centrales provocarán una recesión, dado el ritmo de las subidas...
Los precios del aluminio suben a casi $2,200 por tonelada debido a las esperanzas de un mayor estímulo en China, lo que también...
HSBC emitió una recomendación para el par de divisas CHFJPY. El banco recomienda tomar una posición larga en el par con los siguientes...
Uno de los factores más importantes a la hora de invertir es el análisis técnico. Accede al seminario online y aprende a...
The Conference Board publicó el último índice de confianza del consumidor a las 16:00h CEST. El mercado esperaba que el índice...
Los índices de EE. UU. iniciaron la sesión de hoy al alza Dow Jones vuelve a subir por encima de los 34.000 pts Walgreens...
El informe de pedidos de bienes duraderos de EE. UU. de mayo se publicó hoy a la 14:30h CEST. Se esperaba que los datos mostraran una caída...
DE30 y otros índices de referencia europeos con sentimiento mixto Hapag-Lloyd (HLAG.DE) prueba soporte técnico importante Volkswagen...
Canadá, datos de inflación de mayo: IPC subyacente: publicado: 3,7% interanual. Esperado 3.9% YoY, anteriormente 4.1% YoY IPC general:...
Petróleo El petróleo sigue bajo presión a pocos días de que entre en vigor el recorte adicional de producción...
Durante su discurso inaugural en la conferencia de banca central en curso en Sintra, Portugal, la presidenta Lagarde anunció que el BCE elevará...
La cumbre de tres días organizada por el Foro Económico Mundial comenzó hoy en la ciudad china de Tijanjan. El primer ministro chino,...
El PBoC fijó una tasa de referencia diaria para el yuan más fuerte de lo esperado La operación de recompra inversa inyecta liquidez...
La primera ola de calor que golpea a los Estados Unidos está aumentando directamente la demanda de electricidad que los estadounidenses usan para...
Volvemos a analizar otras compañías referentes del sector de la IA, en esta ocasión es el turno de Arista Networks (ANET.US). Compañía...
Los índices europeos abren ligeramente al alza Datos de inflación de Canadá Índice de confianza del consumidor y datos...
Los índices de Asia-Pacífico cotizaron mixtos durante la segunda sesión de una nueva semana. Nikkei cayó un 0,5%,...
