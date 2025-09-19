Apertura Americana: ¡Wall Street lateral tras un fin de semana agitado!
Wall Street abre al alza tras fin de semana volátil Los índices cotizan con calma tras el motín caótico pero...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
Leer más
La decisión del Banco de Japón (BOJ) de mantener sin cambios los tipos de interés era ampliamente esperada por el mercado. Sin embargo, lo que sorprendió fue su tono relativamente agresivo. Dos miembros presionaron por un aumento de 25 puntos básicos, hasta el 0,75%,...
Leer más
Micron Technologies es uno de los principales fabricantes mundiales de memorias de semiconductores y soluciones tecnológicas para una amplia gama de aplicaciones, desde ordenadores personales y centros de datos hasta dispositivos móviles y el sector de la automoción. La empresa se...
Leer más
Wall Street abre al alza tras fin de semana volátil Los índices cotizan con calma tras el motín caótico pero...
Actividad regional de Dallas para junio Publicado: -23,2 frente a -20,0 esperado y -29,1 anteriormente El indicador regional del Banco...
Credit Agricole CIB Research ha emitido una recomendación para el par de divisas GBPUSD. Credit Agricole recomienda tomar una posición...
Aston Martin (AML.UK) y Lucid Group (LCID.US) han llegado a un acuerdo en el que Lucid, a cambio de una participación del 3,7 %, compartirá...
La semana pasada, fuimos testigos de señales agresivas de muchos bancos centrales. Algunos de ellos subieron los tipos de interés de forma...
DE30 limita parte del declive de la mañana El índice permanece por debajo de su EMA de 50 días Ifo se suma al sentimiento...
NATGAS continúa ganando después de la renovación de la semana pasada y ya cotiza por encima de 2,80 $ por MMBTu, lo que puede sugerir...
Las criptomonedas están experimentando una ligera corrección después de las ganancias eufóricas de Bitcoin la semana pasada....
Alemania, índices Ifo de junio Clima de Negocios: 88.4 vs 90.8 esperado (91.7 anteriormente) Expectativas: 83,6 frente a 88,1 esperado (88,6...
El resumen de las opiniones de la reunión de junio del Banco de Japón se publicó durante la madrugada y, aunque los inversores...
Los índices globales continúan con un sólido desempeño, pero en las últimas sesiones han chocado con máximos...
Índices europeos fijados para apertura plana Datos de encuestas de Alemania y Estados Unidos Discursos de los miembros del BCE...
La disputa entre el Ministerio de Defensa ruso y el PMC Wagner se convirtió en una rebelión durante el fin de semana y este último...
El evento online más importante del año, donde 5 profesionales del mundo de las inversiones y la gestión de patrimonios, expondrán las...
Los índices estadounidenses están experimentando una sesión débil debido a las crecientes preocupaciones sobre la salud...
Esta semana trajo una sorpresa hawkish por parte de los bancos centrales, con el Banco de Inglaterra y el Banco de Noruega realizando incrementos en los...
Las acciones de Virgin Galactic (SPCE.US) están perdiendo casi un 20% hoy, ya que la empresa busca capital adicional para financiar sus operaciones...
Bitcoin extiende el dinámico rally alcista iniciado por el lanzamiento de fondos cotizados en bolsa (ETFs) de Bitcoin y la participación...
La sesión final de la semana vuelve a elevar el tono recesivo de los mercados, afectando claramente el comportamiento de las divisas de las Antípodas,...
La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited.
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
El país de residencia especificado no está disponible. Seleccione otro país
Cambiar el idioma afecta el cambio de jurisdicción y supervisor