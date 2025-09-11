Calendario semanal de mercados (08.09.2025 - 12.09.2025)
Los mercados internacionales arrancan la segunda semana de septiembre con un tono cauto, después de que los datos de empleo en EE.UU. sorprendieran...
Micron sube hoy un 10%, alcanzando los 153 USD por acción después de que Citi elevara su precio objetivo a 175 USD (desde 150 USD). El ciclo alcista en el mercado de memorias se mantiene gracias a las altas barreras de entrada, la oferta limitada y una demanda mayor a la prevista —especialmente...
Hewlett Packard Enterprise (HPE), con sede en Houston, Texas, es uno de los principales actores en el mercado de soluciones tecnológicas para empresas. La compañía fue fundada en 2015 tras la escisión de la empresa original Hewlett-Packard, lo que le permitió concentrarse...
Petróleo La última reunión de la OPEP+, como se rumoreaba, dio lugar a una continuación de los aumentos de producción. En esta ocasión, la OPEP+ restaurará 1,65 millones de barriles diarios respecto a los recortes de 2020, provocados por la COVID-19....
Excluyendo una leve corrección del precio registrada el 4 de septiembre, el oro estaría actualmente en su décima sesión consecutiva...
El objetivo es introducir inteligencia artificial multimodal e híbrida (edge-to-cloud) en los automóviles. La arquitectura híbrida...
USDCLP sube tras IPC estable y expectativas de mayor flexibilización monetaria en Chile El tipo de cambio en Chile (USDCLP) abrió la jornada...
▶️ Escucha el Audio de Mercados Aquí 🎵 Los mercados arrancan la semana atentos al dato de inflación en EE. UU. del jueves,...
🗄️ Descargue el Informe Completo Aquí 📄 -------------------------------------------------------------------------- 📈...
Optimismo en los parqués bursátiles del "Viejo Continente", con el Dax 40 subiendo un 0,5% y el Euro Stoxx 50 creciendo un 0,45%....
Las criptomonedas comienzan la semana con calma, pero con una nota positiva, con Bitcoin cotizando por encima de los 111.000 dólares y Ethereum...
La OPEP+ aumentará la producción de petróleo en 137 kb/d en octubre, comenzando a desmantelar parte de los recortes voluntarios de...
La sesión asiática estuvo marcada por las revisiones de informes macroeconómicos y por la incertidumbre política. Los futuros...
Producción Industrial en Alemania (intermensual en el mes de julio): 1,3% (Estimado: 1,0%. Anterior: -1,9%. Revisado -0,1%). Producción...
Las bolsas asiáticas registran subidas moderadas. El Nikkei 225 avanza un 1,45% tras una revisión del PIB superior a la esperada y pese a...
Wall Street cerró la sesión a la baja. El S&P 500 y el Dow Jones perdieron un 0,55 % cada uno, mientras que el Nasdaq retrocedió...
Venimos de datos clave del mercado laboral en EE. UU. y de la decisión de la OPEP+ sobre producción de crudo. Por delante se ubican otros...
Braze (Estados Unidos) llegó a subir hasta un 19 % en el premarket tras presentar sólidos resultados del 2T fiscal y una guía para...
Las perspectivas económicas para Colombia en 2025 muestran un escenario de crecimiento moderado, pero rodeado de riesgos tanto internos como externos....
La Comisión Europea multó a Alphabet (Estados Unidos) con 2.950 millones de euros por prácticas anticompetitivas en el sector de la...
Las acciones de Lululemon se desplomaron alrededor de un 20% en operaciones extendidas, luego de que la compañía recortara de forma significativa...
