El azúcar cae un 1,5 % y marca mínimos de 4 años ante intensas lluvias monzónicas en Asia 📉
El aumento de la oferta global está empujando los precios del azúcar hacia mínimos de cuatro años. Esta presión bajista...
Bitcoin ronda los 115.000 dólares, manteniendo las ganancias recientes al inicio de la semana. El sentimiento se debilitó ligeramente después de que los futuros del Nasdaq y el S&P 500 cayeran tras los informes de una investigación antimonopolio sobre Nvidia. Ethereum...
Leer más
Micron sube hoy un 10%, alcanzando los 153 USD por acción después de que Citi elevara su precio objetivo a 175 USD (desde 150 USD). El ciclo alcista en el mercado de memorias se mantiene gracias a las altas barreras de entrada, la oferta limitada y una demanda mayor a la prevista —especialmente...
Leer más
Hewlett Packard Enterprise (HPE), con sede en Houston, Texas, es uno de los principales actores en el mercado de soluciones tecnológicas para empresas. La compañía fue fundada en 2015 tras la escisión de la empresa original Hewlett-Packard, lo que le permitió concentrarse...
Leer más
El aumento de la oferta global está empujando los precios del azúcar hacia mínimos de cuatro años. Esta presión bajista...
🗄️ Descargue el Informe Completo Aquí 📄 📈 ¡Únete a nuestro grupo exclusivo para Traders! Noticias y análisis...
__________ 📈 ¡Únete a nuestro grupo exclusivo para Traders! Noticias y análisis en tiempo real en tu WhatsApp. Acceda...
El tipo de cambio USDCLP inició la jornada del miércoles con una leve apreciación del peso chileno, cotizando en torno a los 929 pesos...
El par USD/CNH se ha mantenido relativamente estable desde comienzos de año, pero recientemente el yuan ha alcanzado su nivel más fuerte...
Estados Unidos – Datos macroeconómicos clave: PIB (1T): Actual: -0,5 % trimestral Pronóstico: -0,2 % Anterior:...
Los mercados bursátiles europeos se revalorizan, prolongando las fuertes subidas observadas en el mercado bursátil en general, no solo en...
Cabe destacar que, desde los mínimos de principios de año, el par EUR/USD ha subido aproximadamente un 15% hasta sus niveles actuales. Movimientos...
Si bien el calendario de la sesión europea incluye diversas lecturas de las principales economías del "Viejo Continente", no se...
A pesar de la relativa calma geopolítica tras el alto el fuego sostenido entre Israel e Irán, el mercado comienza a centrarse en la expiración...
Los índices de Wall Street alcanzan máximos históricos, impulsados por la desescalada del conflicto en Oriente Medio, aunque...
El peso mexicano continúa fortaleciéndose frente al dólar estadounidense, registrando una apreciación intradía del 0,4%,...
Las acciones de BP subieron hasta un 9,30 % en el mercado bursátil estadounidense, tras un informe del Wall Street Journal (WSJ) que indica que...
Durante el segundo día de su comparecencia, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, destacó un enfoque prudente y basado en datos...
Durante la cumbre de la OTAN, Trump destacó importantes logros, subrayando el aumento del gasto en defensa por parte de los aliados y la necesidad...
Estados Unidos – Datos de la EIA: Inventarios de gasolina: actual -2,075 millones; pronóstico -0,500 millones; anterior 0,209 millones. Inventarios...
Los índices bursátiles estadounidenses abrieron hoy cerca de niveles récord. El entusiasmo de los inversores sigue impulsado por la...
▶️ Escucha el Audio de Mercados Aquí 🎵 Jerome declara frente al congreso OTAN acuerda mayor gasto militar europeo, mientras...
Ventas de viviendas nuevas en EE. UU. (unidades): 0,623 millones (Pronóstico: 0,693 millones; Anterior: 0,743 millones)
La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited.
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
El país de residencia especificado no está disponible. Seleccione otro país
Cambiar el idioma afecta el cambio de jurisdicción y supervisor