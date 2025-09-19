Apertura Americana: Caídas en Wall Street por preocupaciones sobre economía de EE.UU.
Wall Street pierde al final de la semana. Continúa las ventas entre las empresas tecnológicas US100 pierde 1.2% y está tratando...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
La decisión del Banco de Japón (BOJ) de mantener sin cambios los tipos de interés era ampliamente esperada por el mercado. Sin embargo, lo que sorprendió fue su tono relativamente agresivo. Dos miembros presionaron por un aumento de 25 puntos básicos, hasta el 0,75%,...
Micron Technologies es uno de los principales fabricantes mundiales de memorias de semiconductores y soluciones tecnológicas para una amplia gama de aplicaciones, desde ordenadores personales y centros de datos hasta dispositivos móviles y el sector de la automoción. La empresa se...
El Ibex35 se suma a las ventas de la sesión global La última sesión de la semana mantiene las caídas observadas desde el...
Mary Daly y Raphael Bostic de la Reserva Federal comentaron hoy sobre el estado de la política monetaria y la economía estadounidense. USDIDX...
PMI preliminares de EE. UU.: Servicios:54,1. Esperados: 54. Anteriormente: 54,9 Fabricación: 46,3. Esperado: 48,5. Anterior: 48,4
Comenzamos un nuevo día de trading, donde destacamos las siguientes noticias: El presidente de la Fed, Powell, repitió varias...
El histórico DE30 cae por debajo de los 16.000 puntos y la EMA de 50 días Siemens Energy con caída histórica...
Mientras que los contratos de soja (SOYBEAN) y maíz (CORN) están perdiendo hoy, los contratos de trigo (WHEAT) están cotizando al...
Los futuros de soja (SOYBEAN) y maíz (CORN) abrieron a la baja después del rollover de sus contratos y cotizan un 12% y un 8 % a la baja,...
IFR emitió una recomendación para el par de divisas GBPUSD. IFR recomienda tomar una posición corta en el par con los siguientes...
Nuevo video disponible en la pestaña de formación. Aprovechamos las últimas noticias sobre los proyectos de ETF sobre Bitcoin para...
El EURUSD está cotizando alrededor de un 1% más bajo en el día, siendo el euro (EUR) una de las divisas del G10 con peor desempeño...
La publicación de los PMI preliminares de junio de Francia y Alemania resultó ser una decepción. Los datos franceses mostraron una...
Los índices preliminares del PMI de junio fueron un punto clave en el calendario económico europeo de hoy. Como de costumbre, se prestó...
Índices europeos fijados para apertura a la baja Flash PMI de junio de Europa y Estados Unidos La libra esterlina sube tras el...
Los índices estadounidenses terminaron las operaciones de ayer mixtos: el S&P 500 ganó un 0,37 %, el Nasdaq subió un 0,95 %,...
Los índices de Wall Street oscilaron durante la sesión de hoy. Los principales índices estadounidenses comenzaron la sesión...
El presidente de la Reserva Federal, Powell, repitió varias veces durante su testimonio ante el Comité de Banca, Vivienda y Asuntos Urbanos...
Danske emitió una recomendación para el par de divisas GBPCHF. Danske recomienda tomar una posición corta en el par con los siguientes...
Bitcoin cae hoy y vuelve por debajo de los 30,000 dólares. La caída se produce después de que el custodio de criptomonedas BitGo informara...
