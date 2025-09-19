⛽ ¡OIL.WTI cae un 4%!
Desde un punto de vista fundamental, el informe del DOE publicado hoy debería ser positivo para los precios del petróleo. Los inventarios...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
La decisión del Banco de Japón (BOJ) de mantener sin cambios los tipos de interés era ampliamente esperada por el mercado. Sin embargo, lo que sorprendió fue su tono relativamente agresivo. Dos miembros presionaron por un aumento de 25 puntos básicos, hasta el 0,75%,...
Micron Technologies es uno de los principales fabricantes mundiales de memorias de semiconductores y soluciones tecnológicas para una amplia gama de aplicaciones, desde ordenadores personales y centros de datos hasta dispositivos móviles y el sector de la automoción. La empresa se...
El presidente de la Reserva Federal, Powell, compareció hoy en el Capitolio para el segundo día de sus testimonios semianuales ante el Congreso....
El Departamento de Energía de EE. UU. publicó un informe semanal oficial sobre los inventarios de petróleo y derivados del petróleo...
La Administración de Información de Energía de EE. UU. (EIA, por sus siglas en inglés) publicó un informe semanal sobre...
Nuevo video disponible en la pestaña de Formación. En esta ocasión, aprovechando el próximo dividendo de Endesa, explicamos...
Los datos de ventas de viviendas existentes en EE. UU. para mayo se publicaron hoy a las 16:00h CEST. Los mercados estaban atentos después de que...
Wall Street abre a la baja, amenaza con extender su racha negativa por cuarto día Powell testificará hoy ante el comité...
El último informe semanal sobre solicitudes de desempleo en EE. UU. se publicó hoy a la 14:30h CEST. Se esperaba que el informe mostrara...
DE30 compensa la mayoría de los descensos de la sesión inicial Covestro rechaza la oferta pública de adquisición...
Comenzamos un nuevo día de trading, donde destacamos las siguientes noticias: Noguchi, del BoJ, indicó que la debilidad del yen...
La consultora Accenture (ACN.US) informó resultados preliminares para el trimestre actual y pronósticos para el resto del año que...
El futuro DAX / DE30 ha devuelto todas las alzas de la semana pasada. fuente: xStation5 W1 El nivel psicológicamente significativo...
Tasa de recompra semanal turca (CBRT). La lira turca se debilitó después de una subida de tipos menor de lo esperado. USDTRY está cerca...
El Banco de Inglaterra anunció su última decisión de política monetaria hoy a las 13:00h CEST. Todos los economistas encuestados...
El principal índice de referencia del Reino Unido, el UK100, es el índice europeo más correctivo en la actualidad, con una pérdida...
Norges Bank aumentó las tasas de interés al nivel del 3,75 % con un aumento de la tasa de 50 pb desde el nivel del 3,25 %. El mercado esperaba...
Banco central de Suiza, la decisión del SNB estuvo en línea con las expectativas del mercado. Tipos de interés actuales del SNB:...
Los futuros apuntan a una apertura más baja de la sesión europea Los mercados esperan al SNB y al Banco de Inglaterra Un...
Los índices estadounidenses no lograron recuperarse ayer y cerraron la sesión a la baja. El S&P 500 perdió un 0,5%, el Dow...
