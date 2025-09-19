Resumen diario: Wall Street extiende la corrección durante el testimonio de Powell
La sesión del miércoles trajo una corrección cada vez más profunda en el mercado de valores, y los principales índices...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
Leer más
La decisión del Banco de Japón (BOJ) de mantener sin cambios los tipos de interés era ampliamente esperada por el mercado. Sin embargo, lo que sorprendió fue su tono relativamente agresivo. Dos miembros presionaron por un aumento de 25 puntos básicos, hasta el 0,75%,...
Leer más
Micron Technologies es uno de los principales fabricantes mundiales de memorias de semiconductores y soluciones tecnológicas para una amplia gama de aplicaciones, desde ordenadores personales y centros de datos hasta dispositivos móviles y el sector de la automoción. La empresa se...
Leer más
La sesión del miércoles trajo una corrección cada vez más profunda en el mercado de valores, y los principales índices...
Bitcoin ha superado los 30.000$ por primera vez desde abril, impulsado por el optimismo en torno a la introducción de los fondos cotizados en bolsa...
Kratos Defense & Security Solutions (KTOS.US) ha realizado con éxito la primera prueba estática del motor cohete Zeus 1 en las instalaciones...
El Ibex35 se salva de las correcciones en las bolsas occidentales Sesión positiva para el selectivo español que se desmarca del comportamiento...
Las acciones de la compañía dental y veterinaria Patterson (PDCO.US) están cotizando al alza hoy, ya que la compañía...
Wall Street cotiza ligeramente a la baja en la apertura Los inversores esperan ansiosamente los comentarios y el testimonio de Powell FedEx retrocede...
La euforia en el mercado de valores alimentada por la tecnología de inteligencia artificial y la perspectiva de un fin inminente de las subidas...
FedEx reportó resultados mixtos para el cuarto trimestre fiscal de 2023 La empresa decepciona con las previsiones del año...
El texto del testimonio semestral de Powell ante el Congreso se publicó hoy a las 14:30h CEST, una hora y media antes de su comparecencia ante el...
Los datos de ventas minoristas de Canadá para abril se publicaron a la 14:30h CEST. El informe resultó ser mejor de lo esperado y provocó...
Una de las criptomonedas más antiguas, BITCOINCASH, cotiza a un máximo relevante hoy, con su precio estableciéndose después...
Europa en incertidumbre en medio de continuas ventas masivas en Asia Ifo revisa a la baja sus previsiones de PIB y prevé una recesión...
Los precios del trigo se cotizan alrededor de un 2% al alza hoy y más de un 12% en lo que va de semana. Hay dos historias principales en juego que...
El informe de inflación del Reino Unido para mayo publicado esta mañana resultó ser una sorpresa de línea dura. El IPC general...
El mercado de las criptomonedas ha tenido días realmente buenos. El temor sobre la plataforma y las regulaciones de Binance ha dado paso a un sentimiento...
Índices europeos configuran una apertura plana GBP gana después del informe del IPC del Reino Unido Powell comparecerá...
El informe de inflación del IPC del Reino Unido para mayo se publicó esta mañana con un ligero retraso sobre la hora programada (08:00h...
Los índices de EE. UU. terminaron la sesión de ayer a la baja, ya que el dólar estadounidense se fortaleció después...
¿Estás interesado en aprender cómo invertir en acciones y recibir dividendos? ¡No te pierdas nuestro próximo webinar...
La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited.
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
El país de residencia especificado no está disponible. Seleccione otro país
Cambiar el idioma afecta el cambio de jurisdicción y supervisor