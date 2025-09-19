Resumen diario: El AUD cae tras actas bajistas del RBA, el USD se fortalece por datos sólidos de vivienda.
Índices de Wall Street operaron a la baja durante la primera sesión de negociación después de un largo fin de semana....
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
La decisión del Banco de Japón (BOJ) de mantener sin cambios los tipos de interés era ampliamente esperada por el mercado. Sin embargo, lo que sorprendió fue su tono relativamente agresivo. Dos miembros presionaron por un aumento de 25 puntos básicos, hasta el 0,75%,...
Micron Technologies es uno de los principales fabricantes mundiales de memorias de semiconductores y soluciones tecnológicas para una amplia gama de aplicaciones, desde ordenadores personales y centros de datos hasta dispositivos móviles y el sector de la automoción. La empresa se...
Los precios del gas natural en Estados Unidos (NATGAS) están experimentando una fuerte corrección hoy y están operando más...
ANZ emitió una recomendación para el par de divisas GBPCHF. El banco recomienda tomar una posición corta en el par con los siguientes...
El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, comparecerá ante el Congreso de Estados Unidos esta semana para presentar su testimonio semestral....
Los operadores deben prepararse para una posible aumento en la volatilidad del GBP en la parte restante de la semana. Esto se debe a dos eventos importantes...
El Ibex a un paso de máximos La bolsa española finalizó la sesión ligeramente en positivo y vuelve a acercarse a máximos...
Wall Street abre a la baja tras un largo fin de semana El índice Russell 2000 es uno de los más rezagados entre los índices...
La plata está cotizando más de un 2% a la baja hoy, con el movimiento impulsado por un fortalecimiento significativo del dólar estadounidense...
Petróleo El petróleo sigue bajo presión debido a un persistente exceso de oferta en el mercado. Vale la pena señalar...
Comenzamos un nuevo día de trading, donde destacamos las siguientes noticias: Los futuros sobre índices de EE. UU. cotizan ligeramente...
Dax reduce algunos de los descensos del inicio del día La noticia de una posible OPA de Covestro (1COV.DE) alimenta las acciones...
Los datos del mercado inmobiliario de EE. UU. para mayo se publicaron hoy a la 14:30h CEST y resultaron ser una gran sorpresa positiva. Los permisos de...
NIO (NIO.US), la compañía china de vehículos eléctricos que tanto hemos comentado en el pasado, parece que en la actualidad...
Las acciones de la empresa química alemana Lanxess (LXS.DE) cotizan a la baja hoy un 16% tras la advertencia de beneficios emitida. Además,...
El Banco de la Reserva de Australia (RBA) consideró su última subida de tipos de interés como una decisión muy equilibrada. Cada...
Los índices europeos abren a la baja el segundo día de la semana Datos del mercado inmobiliario de EE. UU. Discursos de banqueros...
Los índices de Asia-Pacífico cotizaron a la baja durante la segunda sesión de negociación de una nueva semana. El Nikkei...
Durante la sesión del lunes, pudimos observar aversión al riesgo en el mercado de valores europeo. Los principales índices bursátiles...
En la última semana hemos observado aumentos dinámicos en el par de divisas AUDUSD. Desde una perspectiva técnica en el gráfico...
