Nikkei es el que más pierde entre los índices. JAP225 1,5% más bajo
Tras el gran repunte de las últimas semanas, los contratos del Nikkei (JAP225) han vuelto a corregir y hoy pierden casi un 1,5%. El estado de ánimo...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
La decisión del Banco de Japón (BOJ) de mantener sin cambios los tipos de interés era ampliamente esperada por el mercado. Sin embargo, lo que sorprendió fue su tono relativamente agresivo. Dos miembros presionaron por un aumento de 25 puntos básicos, hasta el 0,75%,...
Micron Technologies es uno de los principales fabricantes mundiales de memorias de semiconductores y soluciones tecnológicas para una amplia gama de aplicaciones, desde ordenadores personales y centros de datos hasta dispositivos móviles y el sector de la automoción. La empresa se...
El gigante alemán Airbus (AIR.DE) recibió un pedido récord de 500 aviones de IndiGo, la aerolínea más grande de India....
El mercado de criptomonedas ha logrado recuperar parte de las pérdidas de los últimos días, pero aún es difícil hablar...
Este lunes viene marcado por correcciones en la mayoría de los activos que experimentaron una importante apreciación la semana pasada. Con...
Los metales industriales no están teniendo una sesión positiva hoy, pero entre los contratos de aluminio, cobre y níquel, los contratos...
El USDTRY cotiza a niveles extremadamente altos, aunque se espera que CBRT decida una subida de tipos extrema en la reunion de este jueves (12:00 p. m....
Ventas masivas de empresas tecnológicas chinas alimentan caídas en Europa Las acciones de Sartorius se hunden después...
Credit Agricole emitió una recomendación para el par de divisas AUDUSD. El banco recomienda tomar una posición larga en el par...
IFR emitió una recomendación para el par de divisas GBPUSD. IFR recomienda tomar una posición corta en el par con los siguientes...
EURUSD está cayendo despues del fuerte repunte de la semana pasada. Este rebote estuvo impulsado por la subida de tipos del BCE....
El secretario Antony Blinken del Departamento de Estado de EE. UU. se reunirá con el presidente chino, Xi Jinping, a las 4:30 p. m. hora local (09:30...
MUFG emitió una recomendación para el par de divisas EURUSD. MUFG recomienda tomar una posición larga en el par con los siguientes...
El dólar australiano es una de las peores divisas del G10 a principios de esta semana. Pese a que no ha habido noticias reseñables en Australia...
Índices europeos abren a la baja Los inversores estadounidenses tendrán un día festivo Decisiones sobre tipos de interés...
Los índices de Asia-Pacífico cotizaron a la baja durante la primera sesión de esta semana. Nikkei cayó un 1,2 %, Kospi...
La Reserva Federal impuso las subidas de tipos tras diez incrementos consecutivos ante la desaceleración de la inflación y los signos de...
Aquí tienes el resumen semanal donde hacemos un repaso a los mercados y qué debemos tener en cuenta en esta semana. ¡Entra aquí! 👇
La última sesión de negociación de la semana registró avances en los principales índices bursátiles europeos....
El trigo ( WHEAT) es el que más ha aumentado entre las materias primas agrícolas hoy. Hay al menos varias razones para estos incrementos....
