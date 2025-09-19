3 mercados para observar la próxima semana (16.06.2023):
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
La decisión del Banco de Japón (BOJ) de mantener sin cambios los tipos de interés era ampliamente esperada por el mercado. Sin embargo, lo que sorprendió fue su tono relativamente agresivo. Dos miembros presionaron por un aumento de 25 puntos básicos, hasta el 0,75%,...
Micron Technologies es uno de los principales fabricantes mundiales de memorias de semiconductores y soluciones tecnológicas para una amplia gama de aplicaciones, desde ordenadores personales y centros de datos hasta dispositivos móviles y el sector de la automoción. La empresa se...
La empresa de viajes suborbitales Virgin Galactic (SPCE.US) está lista para comenzar sus servicios comerciales a finales de este mes, después...
A través del siguiente video podrás ver qué compañías se incluyen en esta combinación de sectores que engloban...
Los principales índices estadounidenses comenzaron la sesión con sentimientos mixtos, pero la lectura de los datos de la Universidad de Michigan...
Las acciones de Adobe han aumentado un 4.55% hoy, alcanzando los $512, después de que la compañía informara de ingresos récord...
16:00 EE.UU., datos de la Universidad de Michigan: Sentimiento del consumidor: Actual: 63.9, esperado: 60.2, previamente: 59.2. Índice de...
La perspectiva de un mayor endurecimiento de la política por parte del BCE no disuade a los alcistas El estado de ánimo en Europa está...
Comenzamos un nuevo día de trading, donde destacamos las siguientes noticias: El Banco de Japón mantiene los tipos de interés...
El índice DAX... ¡En nuevos máximos históricos! Los inversores reaccionan a un posible pico de volatilidad a causa...
Países Bajos (16.06.2023): Binance ha detenido sus operaciones en los Países Bajos después de no poder obtener una licencia de proveedor...
Christopher J. Waller de la Fed comentó hoy sobre la situación de la política monetaria de EE.UU. Del mensaje general de Waller, se...
Ya puedes encontrar en la sección de formación de la plataforma las últimas actualizaciones de mercado por Pablo Gil siguientes...
El EUR se dispara a primera hora de la tarde tras los comentarios de Pierre Wunsch, jefe del banco central belga y miembro del BCE. Wunsch dijo que es...
El índice Nasdaq 100 (US100) cerró en su nivel más alto en 14 meses, con una ganancia superior al 1%. El repunte reciente está...
“No busques una aguja en el pajar, compra el pajar”. Con esa frase, John Bogle, el padre de la inversión pasiva, describe la forma...
Los índices europeos abren al alza Datos de la Universidad de Michigan: confianza del consumidor y expectativas de inflación Inflación...
Los índices de Wall Street cerraron la jornada de ayer con ganancias: S&P 500 y Nasdaq subieron un 1,2%, Dow Jones un 1,3% y Russell 2000...
Hoy, los inversionistas obtuvieron mucha información clave sobre la economía de Estados Unidos. En general, los datos fueron mixtos, con...
Los precios del gas natural están aumentando, ya que la lectura del inventario de la EIA indicaba 84 bcf frente a los 94 bcf esperados y los 104...
