Perspectivas económicas regionales para los EE. UU.: resumen 🔎
El sector manufacturero en los Estados Unidos presentó un panorama mixto en junio de 2023, según el último Índice de Manufactura...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
La decisión del Banco de Japón (BOJ) de mantener sin cambios los tipos de interés era ampliamente esperada por el mercado. Sin embargo, lo que sorprendió fue su tono relativamente agresivo. Dos miembros presionaron por un aumento de 25 puntos básicos, hasta el 0,75%,...
Micron Technologies es uno de los principales fabricantes mundiales de memorias de semiconductores y soluciones tecnológicas para una amplia gama de aplicaciones, desde ordenadores personales y centros de datos hasta dispositivos móviles y el sector de la automoción. La empresa se...
La compañía noruega Opera (OPRA.US) es una empresa que ofrece navegadores web para PC y dispositivos móviles. Sus acciones han...
Wall Street abrirá al alza hoy Los datos de solicitudes de desempleo aumentan más de lo esperado El BCE sube los tipos 25 pb y sugiere...
Producción industrial de EE.UU. en mayo: -0,2% m/m. Esperado: 0,05% m/m. Anteriormente: +0,5 % m/m Utilización de la capacidad de EE....
El BCE ha decidido subir hoy los tipos 25 puntos básicos. Christine Lagarde, la presidenta del BCE, habla: La inflación ha estado disminuyendo,...
Comenzamos un nuevo día de trading, donde destacamos las siguientes noticias: El FOMC mantuvo los tipos de interés sin cambios...
Bunge acordó comprar Viterra Financiación de la operación con 75% en acciones y 25% en efectivo Bunge recomprará acciones...
Los datos de ventas minoristas de EE. UU. para mayo se publicaron hoy a la 14:30h CEST, la última parte de los datos de EE. UU. de primer nivel...
Las solicitudes de desempleo en EE. UU. superaron las expectativas de los analistas. Las solicitudes de desempleo: Publicado: 262.000, 250.000 esperados, Anterior...
El Banco Central Europeo anunció su última decisión de política monetaria hoy a la 14:15h CEST. El mercado esperaba que el...
Dax cae tras la decisión del FOMC de ayer La atención ahora se dirige al BCE Deutsche Bank pronostica caída en los...
Ya estamos en directo siguiendo la reunión del Banco Central Europeo donde se decidirá cuál será la posible subida de tipos...
El euro es una de las divisas del G10 con mejor desempeño en la actualidad. Está previsto que el BCE anuncie su próxima decisión...
El estado de ánimo del mercado de criptomonedas es débil hoy, con Bitcoin comenzando a caer después de la decisión de la Fed...
Los datos económicos publicados hoy desde China confirmaron que la recuperación económica del país ha perdido impulso. Después...
El par USDJPY está en movimiento hoy, siendo el yen japonés la divisa del G10 con peor desempeño, mientras que el dólar estadounidense...
Índices europeos fijados para apertura plana Se espera que el BCE suba los tipos en 25 pb Los datos de ventas minoristas de EE....
Los índices de Wall Street terminaron la sesión de ayer mixtos. El S&P 500 ganó un 0,08 %, el Nasdaq subió un 0,39 %...
Los índices americanos se han convertido en opciones atractivas de inversión debido a su historial de rendimiento sólido y su potencial...
