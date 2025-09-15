⌚ Boletín Diario de Mercados
🗄️ Descargue el Informe Completo Aquí 📄
Bitcoin ronda los 115.000 dólares, manteniendo las ganancias recientes al inicio de la semana. El sentimiento se debilitó ligeramente después de que los futuros del Nasdaq y el S&P 500 cayeran tras los informes de una investigación antimonopolio sobre Nvidia. Ethereum...
Micron sube hoy un 10%, alcanzando los 153 USD por acción después de que Citi elevara su precio objetivo a 175 USD (desde 150 USD). El ciclo alcista en el mercado de memorias se mantiene gracias a las altas barreras de entrada, la oferta limitada y una demanda mayor a la prevista —especialmente...
Hewlett Packard Enterprise (HPE), con sede en Houston, Texas, es uno de los principales actores en el mercado de soluciones tecnológicas para empresas. La compañía fue fundada en 2015 tras la escisión de la empresa original Hewlett-Packard, lo que le permitió concentrarse...
El tipo de cambio en Chile inició la jornada con un repunte, impulsado por una recuperación global del dólar estadounidense. Esta...
El par USD/JPY está recuperando terreno tras una serie de caídas que lo llevaron nuevamente hacia los 145 yenes por dólar. Según...
Donald Trump se ha pronunciado sobre el gasto de defensa y la geopolítica durante la cumbre de la OTAN : La OTAN se va a fortalecer mucho...
Los contratos del Dax 40 bajaron más de un 0,7% hoy, ya que la confianza en los mercados bursátiles europeos refleja una mayor cautela de...
Los futuros sobre el VIX extienden una caída del 0,6%, ya que los índices de Wall Street siguen subiendo en medio de la desescalada en el...
El inicio del miércoles en los mercados internacionales indica un sentimiento relativamente positivo de los inversores respecto a la situación...
Las acciones en la región Asia-Pacífico suben hoy tras un fuerte impulso de Wall Street. El Nikkei crece un 0,32%, el Hang Seng un 0,81%...
El Nasdaq 100 sube un 1,6 % y alcanza máximos históricos. El sector tecnológico continúa su impresionante racha alcista...
Los futuros del crudo Brent (OIL) caen más de un 4.5 % hoy, a medida que el mercado reacciona al alto el fuego en Medio Oriente, reduciendo el riesgo...
Bitcoin registra avances hoy impulsado por el creciente optimismo en Wall Street y la debilidad del dólar estadounidense. La mayor criptomoneda...
El sentimiento en el mercado bursátil estadounidense es altamente optimista hoy. Los índices “celebran” un alto el fuego en Medio...
Según el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, “la razón por la cual no estamos recortando las tasas es que las previsiones...
Índice de confianza del consumidor del Conference Board (EE. UU.): 93 frente a 99.8 esperado y 98 previo Conference Board (EE. UU.): Las expectativas...
▶️ Escucha el Audio de Mercados Aquí 🎵 Los mercados reaccionan con optimismo tras la tregua entre Israel e Irán, con el...
Los mercados reanudan su descompresión tras el alto el fuego entre Israel e Irán, lo que ha llevado a una caída intradía de...
El domingo, Tesla lanzó oficialmente su proyecto de Robotaxis en Austin, lo que provocó un alza de más del 8 % en la sesión...
Las condiciones del mercado laboral siguen siendo sólidas, con un crecimiento promedio de las nóminas de 124,000 por mes y una tasa...
