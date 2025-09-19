NATGAS reanuda las caídas tras la brecha de precios alcista
Los precios del futuro Henry Hub de gas natural de EE. UU. (NATGAS) iniciaron la negociación de la nueva semana con una brecha de precios alcista....
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
La decisión del Banco de Japón (BOJ) de mantener sin cambios los tipos de interés era ampliamente esperada por el mercado. Sin embargo, lo que sorprendió fue su tono relativamente agresivo. Dos miembros presionaron por un aumento de 25 puntos básicos, hasta el 0,75%,...
Micron Technologies es uno de los principales fabricantes mundiales de memorias de semiconductores y soluciones tecnológicas para una amplia gama de aplicaciones, desde ordenadores personales y centros de datos hasta dispositivos móviles y el sector de la automoción. La empresa se...
ANZ emitió una recomendación para el par de divisas EURUSD. ANZ recomienda tomar una posición larga en el par con los siguientes...
Las criptomonedas no han logrado borrar la venta masiva de los últimos días y cotizan bajo presión, en medio de temores de regurgitación...
El petróleo está recibiendo un golpe al comienzo de una nueva semana. Brent (OIL) y WTI (OIL.WTI) cotizan alrededor de un 1,5% más...
IFR emitió una recomendación para el par de divisas EURGBP. IFR recomienda tomar una posición larga en el par con los siguientes...
Tras un periodo marcado por las negociaciones sobre el techo de deuda, los inversores vuelven a centrarse en las decisiones de las próximas reuniones...
Los índices europeos se preparan para una apertura ligeramente superior Decisiones sobre tipos de interés de la Fed, el BCE...
Los índices de Asia-Pacífico cotizaron en su mayoría al alza hoy. Nikkei ganó un 0,6%, Nifty 50 agregó un 0,2% mientras...
El final de la semana en los mercados bursátiles europeos estuvo marcado por un sentimiento mixto. El DAX alemán, el FTSE británico...
Los precios del paladio han estado cayendo durante algún tiempo, y la razón principal es la esperada sobreoferta del metal el próximo...
Los índices de Wall Street han detenido la fuerte caída desde el inicio de la sesión de hoy y ahora los principales índices...
La próxima semana comenzará relativamente tranquila, ya que no se programan importantes datos macroeconómicos para su publicación....
Acciones de BigTech: Apple (AAPL.US), Alphabet (GOOGL.US), Microsoft (MSFT.US) y Amazon (AMZN.US) se recuperan hoy Las acciones de los fabricantes...
La compañía de imágenes satelitales Planet Labs (PL.US) está bajo presión a la baja hoy, ya que no cumplió con...
Wall Street sube al comienzo de la sesión Las cotizaciones están respaldadas por un buen sentimiento en torno a Tesla y Netlix Citi...
Análisis de los instrumentos más importantes de la semana: datos macroeconómicos publicados, noticias relevantes, identificación...
Las acciones de Tesla ganaron un 6,0% en un movimiento previo a la apertura después de la adopción de la red Supercharger de Tesla. General...
Canadá - Informe del mercado laboral de mayo Uso de la capacidad para el primer trimestre: real: anterior al 81,7 % Salario promedio por...
Dax se mantiene en la zona de consolidación semanal Datos del mercado laboral canadiense a las 14:30h CEST La recomendación...
La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited.
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
