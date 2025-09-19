▶️ VÍDEO: Invertir en ETFs, actualización de cartera de XTB 📈
Con este vídeo, te presentamos el resumen semanal de nuestras carteras de inversión, comentando los hechos más relevantes que han...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
La decisión del Banco de Japón (BOJ) de mantener sin cambios los tipos de interés era ampliamente esperada por el mercado. Sin embargo, lo que sorprendió fue su tono relativamente agresivo. Dos miembros presionaron por un aumento de 25 puntos básicos, hasta el 0,75%,...
Micron Technologies es uno de los principales fabricantes mundiales de memorias de semiconductores y soluciones tecnológicas para una amplia gama de aplicaciones, desde ordenadores personales y centros de datos hasta dispositivos móviles y el sector de la automoción. La empresa se...
Los datos macro de China se están observando con gran atención de los inversores porque pueden afectar los temores de recesión del...
Después de una caída de dos días desde un máximo de 33 años, el promedio de acciones Nikkei de Japón se recuperó...
Los índices europeos abren ligeramente a la baja Datos finales del IPC de mayo: el período de publicaciones ha comenzado Datos del...
Los índices de EE. UU. terminaron la sesión de ayer al alza. El S&P 500 ganó un 0,62% a 4.294 puntos, el Dow Jones subió...
Invertir diversificadamente en ETFs es una estrategia financiera inteligente y efectiva que permite a los inversores participar en una amplia gama de sectores...
Para entender la situación actual, quizás lo mejor es remontarnos al año 2016, cuando Arabia Saudi se dio cuenta de que tenía...
Wall Street ha estado tratando de recuperarse desde el comienzo de la sesión, con aumentos encabezados por el Nasdaq, que cotizaba...
Comenzamos un nuevo día de trading, donde destacamos las siguientes noticias: La decisión del Banco de Canadá ayer de aumentar...
Las solicitudes de desempleo en EE.UU. sorprendieron con un incremento mayor al esperado. En la primera reacción, US100 está subiendo tras...
DE30 supera los 16.000 puntos y gana un 0,36 % PIB de la eurozona revisado a la baja Las acciones de Hapag Lloyd (HLAG.DE) ganan tras los...
La revisión del PIB del primer trimestre de 2023 de la eurozona sorprendió a los mercados, que esperaban una tasa del 1,2 % de crecimiento. PIB Eurozona...
El índice Russell 2000 de empresas estadounidenses de pequeña capitalización (US2000) ha estado subiendo durante varios días....
Los índices en Europa abren con signo mixto Los inversores esperan el dato de solicitudes de prestación por desempleo de EE. UU. Inventarios...
Los índices estadounidenses cerraron la sesión de ayer con un ánimo más débil en medio de una venta masiva de acciones...
La sesión de trading en Europa terminó con resultados mixtos; en Asia, la atención de los inversores se centró principalmente...
Aprende los fundamentos necesarios para comenzar a invertir de forma online en los mercados. En este seminario, podrás aprender: - ¿Cómo...
La segunda mitad de la sesión de hoy trae consigo una mayor volatilidad en el dólar, lo que también se traduce en movimientos claros...
