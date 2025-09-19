Nvidia no reacciona a los comentarios optimistas de Druckenmiller.
Stanley Druckenmiller, gestor de Duquesne Capital y quien dio sus primeros pasos como gestor de fondos en el famoso Quantum Fund fundado por...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
Leer más
La decisión del Banco de Japón (BOJ) de mantener sin cambios los tipos de interés era ampliamente esperada por el mercado. Sin embargo, lo que sorprendió fue su tono relativamente agresivo. Dos miembros presionaron por un aumento de 25 puntos básicos, hasta el 0,75%,...
Leer más
Micron Technologies es uno de los principales fabricantes mundiales de memorias de semiconductores y soluciones tecnológicas para una amplia gama de aplicaciones, desde ordenadores personales y centros de datos hasta dispositivos móviles y el sector de la automoción. La empresa se...
Leer más
Stanley Druckenmiller, gestor de Duquesne Capital y quien dio sus primeros pasos como gestor de fondos en el famoso Quantum Fund fundado por...
16:30h CEST - Informe de la EIA sobre los inventarios de petróleo de EE. UU. Inventarios de petróleo. Real: -0,451mb. Esperado: 1,5...
Las acciones de la empresa de servicios de IA, ciberseguridad y análisis de Big Data Palantir (PLTR.US) están ganando casi un 10 % hoy. Ayer,...
El Banco de Canadá (BoC) ha elevado su objetivo para el tipo de interés a un día hasta el 4,75 %, en línea con su actual política...
Wall Street gana al inicio de la sesión S&P 500 lucha por alcanzar los niveles más altos desde agosto de 2022 El déficit...
Comenzamos un nuevo día de trading, donde destacamos las siguientes noticias: Las criptomonedas cotizan en su mayoría a la baja:...
Los valores de los conglomerados más grandes de Corea del Sur, Hyundai y Kia, se han visto presionados cuando Nueva York demandó a los fabricantes,...
DE30 permanece en la zona de consolidación Producción industrial en Alemania por debajo de las expectativas Aurubis AG en...
La séptima criptomoneda más grande del mercado, Cardano (ADA), está cayendo a niveles no vistos desde finales de marzo. Según...
El Nikkei 225 japonés (JAP225) ha sido el índice de grandes capitalizadas de peor rendimiento de la región de Asia-Pacífico...
La lira turca está recibiendo un gran golpe esta mañana. La moneda de Turquía está cayendo más del 5% frente al dólar...
Inditex (ITX.ES) marca un nuevo récord en sus resultados trimestrales, destacando no sólo la mejora con respecto los periodos anteriores,...
Índices europeos fijados para apertura plana El Banco de Canadá decidirá sobre las tasas a las 16:00h CEST Desplome...
Los mercados financieros están bastante tranquilos el miércoles por la mañana sin grandes aumentos de precios. Sin embargo, hay una...
Los índices de EE.UU. terminaron la sesión de ayer al alza. El S&P 500 ganó un 0,24 %, el Dow Jones subió un 0,03 %...
Los índices de Wall Street operaron de manera mixta hoy: el Dow Jones cotiza un 0,3% a la baja, el Nasdaq gana un 0,1% mientras que el S&P...
Hoy se ha publicado un nuevo informe de la Perspectiva Energética a Corto Plazo (STEO, por sus siglas en inglés) de la Administración...
El Banco de Canadá (BoC) tiene previsto anunciar su próxima decisión de política monetaria mañana a las 4:00 pm CEST...
El Ibex se acerca a máximos La bolsa española cortó una racha de dos sesiones consecutivas en negativo y finalizó ligeramente...
La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited.
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
El país de residencia especificado no está disponible. Seleccione otro país
Cambiar el idioma afecta el cambio de jurisdicción y supervisor