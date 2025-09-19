ÚLTIMA HORA: Russell 2000 sube un 2,5% mientras los bancos obtienen mejores resultados
Los índices de Wall Street lograron recuperarse de las pérdidas iniciales y registran pequeñas ganancias en el momento de la publicación....
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
Leer más
La decisión del Banco de Japón (BOJ) de mantener sin cambios los tipos de interés era ampliamente esperada por el mercado. Sin embargo, lo que sorprendió fue su tono relativamente agresivo. Dos miembros presionaron por un aumento de 25 puntos básicos, hasta el 0,75%,...
Leer más
Micron Technologies es uno de los principales fabricantes mundiales de memorias de semiconductores y soluciones tecnológicas para una amplia gama de aplicaciones, desde ordenadores personales y centros de datos hasta dispositivos móviles y el sector de la automoción. La empresa se...
Leer más
Los índices de Wall Street lograron recuperarse de las pérdidas iniciales y registran pequeñas ganancias en el momento de la publicación....
La empresa de inteligencia artificial Gitlab (GTLB.US), que opera en la industria del desarrollo de software (DevOps), ofreció un informe del primer...
Te mostramos el futuro de la inteligencia artificial con BigBear.ai. Una empresa líder en IA y análisis de datos, que desafía los...
La destrucción de la presa en un área de cultivo clave de Ucrania puede tener un impacto limitado en la producción El trigo (WHEAT)...
Uno de los factores más importantes a la hora de invertir es el análisis técnico. Accede al seminario online y aprende a leer el mercado...
Los índices de Wall Street iniciaron la sesión de hoy a la baja S&P 500 retrocede del nivel de 61,8% de Fibonacci Coinbase...
El sentimiento en Europa se debilita ligeramente Los comentarios de TSMC arruinan el estado de ánimo en el mercado de semiconductores Thyssenkrupp...
Petróleo La OPEP+ ha decidido ampliar el acuerdo de recortes de producción hasta 2024, aunque con niveles ligeramente modificados Además,...
Según Bloomberg, la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) demandó a la mayor plataforma de criptomonedas de EE. UU., Coinbase,...
Comenzamos un nuevo día de trading, donde destacamos las siguientes noticias: La investigación de Morgan Stanley estableció...
El mercado de criptomonedas está tratando de recuperarse después de la ola de ventas masivas de ayer que rompió la tendencia lateral...
BigBear.ai (BBAI.US) se describe a sí mismo como un negocio de rápido crecimiento que se adapta bien para aprovechar la inteligencia artificial...
Conferencia anual de Apple WWDC23 En 2023, la Conferencia Mundial de Desarrolladores de Apple se lleva a cabo en formato en línea del 5 al 9...
El par USDCNH y el índice asiático CHNComp reaccionaron con alzas ante el anuncio de la orden de las autoridades chinas de recortar la tasa...
RBA ofrece otra subida de tipos de 25 pb El máximo de la inflación está atrás, pero aún es demasiado alto El...
Se espera que los índices europeos abran con pocos cambios Datos de ventas minoristas en la UE Pedidos de fábrica en Alemania Los...
Los índices de Asia-Pacífico cotizaron mixtos hoy después del buen desempeño de Wall Street el lunes. El Nikkei subió...
El mercado de valores estadounidense continúa con sus fuertes subidas desde el viernes, aunque los movimientos de hoy son decididamente...
El precio de las acciones de Apple (AAPL.US) alcanza un máximo histórico, superando el máximo intradía anterior que...
La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited.
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
El país de residencia especificado no está disponible. Seleccione otro país
Cambiar el idioma afecta el cambio de jurisdicción y supervisor