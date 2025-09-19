⏬⏬¡Gran venta masiva de criptomonedas!
Las criptomonedas claramente están experimentando una tendencia a la baja. Bitcoin está perdiendo más del 5%, y BinanceCoin ha bajado...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
La decisión del Banco de Japón (BOJ) de mantener sin cambios los tipos de interés era ampliamente esperada por el mercado. Sin embargo, lo que sorprendió fue su tono relativamente agresivo. Dos miembros presionaron por un aumento de 25 puntos básicos, hasta el 0,75%,...
Micron Technologies es uno de los principales fabricantes mundiales de memorias de semiconductores y soluciones tecnológicas para una amplia gama de aplicaciones, desde ordenadores personales y centros de datos hasta dispositivos móviles y el sector de la automoción. La empresa se...
Freno en los mercados, a la espera de las próximas reuniones. Parón en la tendencia alcista de las últimas sesiones de los principales...
El precio de Bitcoin está probando los mínimos de mayo después de los informes de Bloomberg, que indicaron que la SEC ha...
Wall Street abre hoy ligeramente al alza Los pedidos de ISM y bienes duraderos fueron mucho peores de lo esperado Primera emisión de nueva...
Prepara tu semana de trading junto a nuestro equipo de analistas y conoce las perspectivas del mercado. En este seminario, analizamos la situación...
La economía estadounidense claramente está empeorando. El índice ISM de servicios cae a 51,2 puntos con una expectativa de 54,5 y...
La sesión de hoy ha visto grandes repuntes en el gas de EE.UU., el TTF europeo y su contraparte del Reino Unido, ganando un 5,11%, 20% y 21% respectivamente...
¿Debemos confiar en la OPEP+? Se podría decir que la OPEP+ ha sorprendido con su decisión del pasado fin de semana. Sin embargo,...
DAX intenta ampliar las alzas recientes Datos PMI de Alemania revisados a la baja H&M (HMB.SE) y Zalando (ZAL.DE) bajo presión...
Comenzamos un nuevo día de trading, donde destacamos las siguientes noticias: La OPEP+ acordó ampliar los recortes de producción...
La lira turca no logra detener su poderoso impulso bajista actual (-0,82% frente al dólar (USD) hoy), y el factor que agregó combustible...
Los datos finales del PMI de servicios para mayo de los países europeos se publicaron esta mañana. Los datos revisados de Francia y Alemania,...
El final de las subidas de tipos está cada vez más cerca, la inflación en Europa se desaceleró hasta el 6,1% y varios de sus...
La reunión de fin de semana del grupo OPEP+ fue seguida de cerca, pero no se esperaba que produjera ningún cambio en el nivel de recortes...
Los datos del IPC de Suiza para mayo se publicaron esta mañana a las 8:30h CEST. Los datos coincidieron con las expectativas del mercado y mostraron...
Índices europeos fijados para apertura plana PMI de servicios finales de mayo, ISM no manufacturero Datos de inflación de...
Los precios del petróleo iniciaron la negociación de la nueva semana con una brecha de precios alcista tras la reunión de la OPEP+ La...
En este caso vamos a analizar el banco con el mejor comportamiento de todo el selectivo nacional en el último mes, que no es otro que Caixabank,...
Los inversores están volviendo a recuperar la confianza en la renta fija después de un periodo marcado por una gran volatilidad. El...
