🥇🥈🥉¡¡Conoce nuestro resumen mensual!!🥇🥈🥉
“Buy in May and go away” Cierre del mes de mayo en los mercados financieros, que nos deja algunos titulares importantes. Mientras que en...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
Leer más
La decisión del Banco de Japón (BOJ) de mantener sin cambios los tipos de interés era ampliamente esperada por el mercado. Sin embargo, lo que sorprendió fue su tono relativamente agresivo. Dos miembros presionaron por un aumento de 25 puntos básicos, hasta el 0,75%,...
Leer más
Micron Technologies es uno de los principales fabricantes mundiales de memorias de semiconductores y soluciones tecnológicas para una amplia gama de aplicaciones, desde ordenadores personales y centros de datos hasta dispositivos móviles y el sector de la automoción. La empresa se...
Leer más
“Buy in May and go away” Cierre del mes de mayo en los mercados financieros, que nos deja algunos titulares importantes. Mientras que en...
• Las expectativas de una subida de tipos de interés por parte de la Reserva Federal, principalmente en julio, han ido en aumento, con un precio...
A pesar de la resolución del estancamiento en el límite de la deuda de Estados Unidos, Fitch Ratings mantiene una vigilancia negativa sobre...
El sólido crecimiento del empleo en Estados Unidos en mayo significa que un incremento de tipos por parte de la Fed en las próximas dos reuniones...
La bolsa española encadenó su segunda jornada en positivo para cortar una racha de tres semanas consecutivas en negativo. El Ibex 35 continúa...
Wall Street abrirá al alza el último día de la semana Sentimiento mixto tras señales contrarias de los datos del mercado...
Mientras el precio del barril de petróleo se acercaba a mínimos de varios meses, Warren Buffett no ha dejado de comprar acciones de...
DAX extiende la tendencia NFP no cambia el sentimiento de las bolsas Los resultados de Lulumenon respaldan los precios de las...
El fabricante de ropa y calzado deportivo Under Armour (UA.US) está extendiendo las alzas del precio de las acciones de ayer en las operaciones...
Estados Unidos, informe NFP de mayo Nóminas no agrícolas: 339.000 vs 190.000 esperado (253.000 anteriormente) Tasa de desempleo:...
IFR Research emitió una recomendación para el par de divisas EURGBP. IFR recomienda tomar una posición larga en el par con los...
El NFP es el dato más importante del mercado y todos los meses, el mercado reacciona de manera diferente. Participa del seminario en vivo y conoce...
Nasdaq ha subido más del 30% desde principios de año, a pesar del ciclo de ajuste de la Fed y los costes de financiación. Y la carrera...
El informe NFP de mayo es una publicación macro clave del día. Se espera que los datos de empleo de EE.UU., cuya publicación está...
China está considerando un nuevo paquete de apoyo inmobiliario para impulsar la economía, según Bloomberg. Los reguladores están...
Danske Research emitió una recomendación para el par de divisas USDJPY. La institución recomienda tomar una posición pendiente...
Los índices de EE. UU. iniciaron la negociación de esta semana con un pie atrás y se movieron a la baja el martes y el miércoles....
BNP Paribas emitió una recomendación para el par de divisas GBPUSD. El banco recomienda tomar una posición corta en el par con...
Los índices europeos se preparan para abrir al alza Informe NFP de mayo en el punto de mira Senado de EEUU aprueba proyecto de...
La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited.
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
El país de residencia especificado no está disponible. Seleccione otro país
Cambiar el idioma afecta el cambio de jurisdicción y supervisor