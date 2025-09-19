Resumen de la mañana
Los índices estadounidenses terminaron la primera sesión de negociación de un nuevo mes con ganancias decentes. El S&P 500...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
La decisión del Banco de Japón (BOJ) de mantener sin cambios los tipos de interés era ampliamente esperada por el mercado. Sin embargo, lo que sorprendió fue su tono relativamente agresivo. Dos miembros presionaron por un aumento de 25 puntos básicos, hasta el 0,75%,...
Micron Technologies es uno de los principales fabricantes mundiales de memorias de semiconductores y soluciones tecnológicas para una amplia gama de aplicaciones, desde ordenadores personales y centros de datos hasta dispositivos móviles y el sector de la automoción. La empresa se...
Wall Street está ganando terreno tras datos positivos de ADP y JOLTS, que indican un mercado laboral sólido. El US500 ha subido casi un...
Wall Street amplía su impulso alcista a pesar de los datos macroeconómicos más débiles. El mercado laboral de Estados...
Informe del DOE sobre los inventarios de petróleo de Estados Unidos. • Inventarios de petróleo. Publicado: 4,49 mb Esperado:...
16:30h CEST- Inventarios de gas natural EIA. Publicado: 110 bcf. Esperado: 95 bcf. Anterior: 96 bcf El gas de trabajo almacenado era de 2446 Bcf...
EE.UU., índice PMI del sector manufacturero de mayo (final). Actualmente: 48,4. Publicación inicial: 48.5. EE.UU., índice...
Comenzamos un nuevo día de trading, donde destacamos las siguientes noticias: Los datos de JOLTS más altos de lo esperado ayer...
Los datos del PMI para la industria salen mixtos Salesforce ejerce presión sobre las empresas europeas de software La sesión...
Las solicitudes de desempleo en EE. UU. estuvieron en línea con las expectativas de los analistas. Las solicitudes de desempleo: Publicado:...
El informe de empleo de ADP de mayo se publicó hoy a la 14:15h CEST. Se esperaba que el informe mostrara un aumento de 170.000 en el empleo...
Qualcomm (QCOM.US), el fabricante líder mundial de procesadores para teléfonos inteligentes y un actor importante en la tecnología...
Según datos recopilados por Challenger, Gray & Christmas, Inc. los despidos planificados en EE.UU. en mayo sumaron 80.090, frente a los 66.990...
El futuro del DAX / DE30 está subiendo hoy y recuperándose. Fuente: xStation5 W1: La zona de soporte entre los 15.816 y los 15.891...
La cuenta de la reunión del BCE del 3 al 4 de mayo de 2023 se publicó hoy a las 13:30h CEST. El BCE realizó un aumento de tipos de...
Nvidia (NVDA.US) se une al selecto grupo de compañías que alcanza el billón de dólares de valoración. La compañía...
Los datos preliminares del IPC de la zona del euro para mayo se publicaron hoy a las 11:00h CEST. Se esperaba que los datos fueran más bajos en...
La presidenta Lagarde del BCE ha comunicado que el Banco Central Europeo aún necesita continuar con el ciclo de subida de tipos de interés....
Los precios del oro experimentaron algunos movimientos de precios interesantes ayer. Los movimientos fueron interesantes ya que contrastaron con lo que...
Esta mañana se publicaron los PMI manufactureros finales de los países de la zona del euro. Los informes mostraron una pequeña desviación...
