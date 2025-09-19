Calendario económico: informe de empleo ADP e IPC europeo en el punto de mira
Los índices europeos se preparan para abrir al alza Los traders de divisas (EUR principalmente) esperan los datos del IPC de la UEM...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
La decisión del Banco de Japón (BOJ) de mantener sin cambios los tipos de interés era ampliamente esperada por el mercado. Sin embargo, lo que sorprendió fue su tono relativamente agresivo. Dos miembros presionaron por un aumento de 25 puntos básicos, hasta el 0,75%,...
Micron Technologies es uno de los principales fabricantes mundiales de memorias de semiconductores y soluciones tecnológicas para una amplia gama de aplicaciones, desde ordenadores personales y centros de datos hasta dispositivos móviles y el sector de la automoción. La empresa se...
Los índices de Wall Street terminaron la negociación de ayer a la baja pero fuera de los mínimos de la sesión. El Dow Jones...
Te invitamos a participar de un nuevo seminario online de XTB, en el que se analizarán 3 estrategias fundamentales para operar en el mercado de...
Los índices de Wall Street operan a la baja hoy, con el Dow Jones cayendo un 0,5%, el S&P 500 operando un 0,4% más bajo y el Nasdaq...
El EUR es una de las peores monedas del G10 en rendimiento hoy. Una serie de informes de IPC preliminar más bajos de lo esperado para mayo en países...
Credit Suisse emitió una recomendación para el par de divisas EURUSD. El banco recomienda tomar una posición pendiente...
Los índices estadounidenses están retrocediendo hoy, con la caída acelerando después de la publicación de los datos...
C3.ai (AI.US) es una de las empresas que más ha ganado con fuerza la ola de creciente interés por la inteligencia artificial. En comparación...
Los precios del petróleo han dado un giro en "U" casi completo, recuperando la mayoría de las pérdidas sufridas hoy. Si...
The Block informó que Binance ha despedido a algunos empleados que no se ajustaban a la cultura corporativa de Binance y eran ineficientes. Sin...
El informe de ofertas de trabajo de EE.UU. para abril (JOLTS) se publicó a las 16:00h CEST y mostró un resultado que estuvo muy por...
Wall Street abre a la baja, cae la ventaja de Russell 2000 Se espera que el acuerdo sobre el techo de la deuda de EE. UU. se convierta en...
Surgieron informes de los medios que apuntan a un malentendido dentro del cartel de la OPEP+. Más precisamente, malentendidos entre Arabia Saudita...
El USDCAD retrocedió tras la publicación de los datos del PIB de Canadá para el primer trimestre de 2023 a la 14:30h CEST de hoy....
Informe de inflación del IPC de Alemania a la 14:00h CEST Débiles datos de China hunde a las empresas del sector de la moda La...
Comenzamos un nuevo día de trading, donde destacamos las siguientes noticias: La actividad manufacturera de China disminuyó por...
El informe del IPC alemán de mayo se publicó hoy a la 14:00h CEST. Una gran cantidad de informes a nivel estatal publicados hoy sugieren...
Los futuros de Hang Seng (CHNComp) cotizaron a la baja hoy tras la publicación de los débiles PMI chinos de mayo. El PMI manufacturero cayó...
Corrección en el índice Nikkei 225 tras alcanzar máximos históricos Datos más débiles de ventas minoristas...
